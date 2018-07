Sport

Training in Hockenheim: Verstappen stark, Vettel auf Rang vier

Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel muss sich für das Qualifying für den Großen Preis von Deutschland steigern: Im zweiten Training auf dem Hockenheimring kommt er nicht über den vierten Platz hinaus. Max Verstappen bestimmt an diesem Tag das Tempo.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat im zweiten Formel-1-Training zum Großen Preis von Deutschland mit neuem Streckenrekord die Bestzeit gesetzt. Für seine Toprunde auf dem Hockenheimring benötigte der 20-jährige Niederländer nur 1:13,085 Minuten. Sebastian Vettel kam nicht über den vierten Platz hinaus. Der gebürtige Heppenheimer fuhr in seinem Ferrari 0,226 Sekunden langsamer als Verstappen im Red Bull. Schon in der ersten Einheit hatte der 31 Jahre alte Vettel den vierten Platz belegt.

Zweiter wie am Mittag hinter Verstappens Teamkollegen Daniel Ricciardo wurde Titelverteidiger Lewis Hamilton. Dem viermaligen Weltmeister von Mercedes fehlten allerdings nur 26 Tausendstelsekunden auf Verstappen.

Ebenfalls noch vor Vettel schob sich Valtteri Bottas wenige Stunden nach der Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung im zweiten Silberpfeil. Auf Rang neun schaffte es Nico Hülkenberg aus Emmerich. Vor dem elftem Saisonrennen an diesem Sonntag (15.10 Uhr live bei RTL und im Liveticker bei n-tv.de) führt Vettel die WM-Wertung mit acht Punkten Vorsprung vor Hamilton an.

Vettel, der im rund 40 Kilometer entfernten Heppenheim geboren wurde, winkte bei seiner ersten Ausfahrt den Fans im Motodrom zu. Beim vorerst letzten Großen Preis von Deutschland zierte ein schwarz-rot-goldenes Ringmuster den Helm des viermaligen Weltmeisters. 2019 wird kein Formel-1-Rennen in Deutschland stattfinden, darüber hinaus sind die Aussichten derzeit düster. Am Sonntag werden die Tribünen in Hockenheim aber so voll sein wie zuletzt 2006, beim letzten Heimsieg von Rekordweltmeister Michael Schumacher waren 70.000 Fans an der Strecke.

Quelle: n-tv.de