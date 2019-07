Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erlebt im Qualifying zum Großen Preis von Deutschland einen Albtraum. Aufgrund von technischen Problemen steigt er aus, ohne eine einzige Runde gefahren zu sein.

Sebastian Vettel hat in der Qualifikation zu seinem Formel-1-Heimrennen auf dem Hockenheimring ein Debakel erlebt. Der 32-jährige Heppenheimer schied wegen Problemen an seinem Ferrari schon in der ersten K.o.-Runde am Samstag aus. "Ich habe ein Problem, ich habe Leistung verloren", klagte Vettel nach wenigen Minuten und musste ohne gezeitete Runde an die Garage zurückfahren. Etwas mehr als vier Minuten vor Ablauf des ersten Qualifikationsabschnitts stieg der viermalige Weltmeister dann tief enttäuscht aus seinem Wagen aus und nahm den Helm ab. Damit muss Vettel am Sonntag von ganz hinten starten.

In einem ersten Interview bei RTL noch während des Qualifyings zeigte sich Vettel enttäuscht. Die Chance auf die Pole Position sei so groß wie lange nicht gewesen.

