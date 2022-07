Alexia Putellas ist die beste Fußballerin der Welt. Sie sollte Spanien bei der Europameisterschaft in England zum ersten Titel führen. Doch noch bevor das Turnier beginnt, kommt der Schock: Sie humpelt auf Krücken aus dem Teamhotel. Die EM findet ohne sie statt, und ganz Spanien weint mit ihr.

Die Wimperntusche hielt, doch die geröteten Augen zeugten von geflossenen Tränen. Als Alexia Putellas auf Krücken aus dem Mannschaftshotel humpelte, es nur mithilfe in den VW-Bus für die Fahrt ins Krankenhaus schaffte und dabei unaufhörlich schniefte, weinte ganz Fußball-Spanien mit seiner Starspielerin. "Wir sind alle bei dir", titelte die "AS", die dem EM-Aus der Weltfußballerin genau wie andere Sportzeitungen die ersten beiden Seiten widmete: "Der Traum ist geplatzt."

Tatsächlich wurde auf der iberischen Halbinsel fest damit gerechnet, dass die Kapitänin der Seleccion Espanola Femenina ihre Teamkolleginnen zum ersten EM-Titel führt und gleichzeitig der Endrunde ihren Stempel aufdrückt. Schon am kommenden Dienstag hätte die deutsche Auswahl in ihrem zweiten Vorrundenspiel unter der Dominanz der 28-Jährigen leiden sollen.

Doch das "Drama um Alexia" ("Sport") durchkreuzte die Pläne der Spanierinnen, die zuletzt schon den Ausfall der Rekordtorschützin Jennifer Hermoso verkraften mussten. Putellas' vorderes Kreuzband im linken Knie riss am Dienstag gegen Ende der Trainingseinheit - kurz nachdem die offensive Mittelfeldspielerin des FC Barcelona noch freudestrahlend Freistöße im Torwinkel versenkt hatte. Die niederschmetternde Diagnose wenig später im Londoner Krankenhaus King Edward VII. verwandelte die Vorfreude auf das Turnier in tiefe Enttäuschung.

Barcelona liegt ihr zu Füßen

Und der Schock sitzt tief. Schließlich setzt die Verletzung der derzeit besten Spielerin der Welt nicht nur ein großes Fragezeichen hinter die spanischen Erfolgsaussichten bei der EM - die für das Team am Freitag mit der Partie gegen Finnland beginnt.

Die Pause von mindestens sechs Monaten für die Rekordnationalspielerin, die gegen Finnland zum 101. Mal für ihr Land auflaufen wollte, gefährdet auch den Auftritt Putellas' auf der noch größeren Bühne. Es muss bezweifelt werden, dass der Dreh- und Angelpunkt der spanischen Auswahl bei der WM-Endrunde im kommenden Jahr in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) schon wieder in Topform ist.

Und zu was Putellas in bester Verfassung fähig ist, konnte in der jüngeren Vergangenheit immer wieder bestaunt werden. Sie ist das Aushängeschild des FC Barcelona, der nach seinem Aufstieg zum dominanten Klub in Europa mit dem Sieg in der Champions League 2021 und dem Finaleinzug in diesem Jahr die Massen elektrisiert.

Dass Putellas die Herzen der Barça -Fans höher schlagen lässt, liegt auch an ihrer Vita. Als Kind konnte sie den männlichen Idolen im Camp Nou nicht nah genug sein. Immer weiter vorne wollte die kleine Alexia sitzen, um Rivaldo, Xavi, Andres Iniesta und Lionel Messi ganz genau beobachten zu können - rund 20 Jahre später liegen die "Culers" nun der begnadeten Taktgeberin ihres Klubs zu Füßen.

Und nicht nur die. Auch die Sponsoren stehen mittlerweile Schlange. Den Stellenwert Putellas' unterstreicht unter anderem der Vertrag mit dem Luxusuhren-Hersteller Hublot. Dort steht sie in einer Reihe mit Novak Djokovic, Usain Bolt, Kylian Mbappé und Pelé. Doch selbst die teuerste Uhr kann die Zeit nicht vor das Training am Dienstag zurückdrehen.