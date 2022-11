Der nächste Schock für den WM-Titelverteidiger? Frankreichs Superstar Karim Benzema muss sein Trainingscomeback verletzungsbedingt abbrechen. Wieder zwickt der Oberschenkel, den Auftakt gegen Australien wird er wohl verpassen.

Titelverteidiger Frankreich muss laut Medienberichten bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zumindest im ersten WM-Spiel gegen Australien auf Stürmerstar Karim Benzema verzichten. Der 34-Jährige habe am Abend beim Training in Doha einen stechenden Schmerz im Oberschenkel verspürt, berichtete die Zeitung "L'Equipe". Dabei sei eine andere Stelle betroffen als jene, die ihm zuletzt schon Probleme bereitet habe. Benzema war gerade erst nach einer Oberschenkelblessur, die ihn seit Oktober plagte, wieder ins Training eingestiegen.

Die Franzosen starten am Dienstag gegen Australien ins Turnier, für dieses Spiel stehe Benzema Nationaltrainer Didier Deschamps nicht zur Verfügung, hieß es. Ob der Angreifer sogar für die komplette WM ausfällt, solle sich nach Untersuchungen entscheiden, die noch für den Abend geplant waren. Weitere Vorrundengegner der Franzosen sind am 26. November Dänemark sowie am 30. November Tunesien.

Trainer Deschamps dürfte im Fall des WM-Aus bis 24 Stunden vor dem ersten Spiel einen weiteren Profi nachnominieren. Frankreich ist ohnehin vom Pech verfolgt, es muss verletzungsbedingt auf seine Stars Christopher Nkunku (RB Leipzig), Presnel Kimpembe (Paris St. Germain), Paul Pogba (Juventus Turin) und N'Golo Kante (FC Chelsea) verzichten. Im Sturm immerhin stehen Kylian Mbappe, Antoine Griezmann oder Olivier Giroud als hochkarätige Alternativen zur Verfügung. Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt wurde bereits nachträglich berufen.