Nigeria gelingt zum Start in die Gruppe B eine Überraschung. Gegen Olympiasieger Kanada erkämpfen sich die Außenseiterinnen einen Punkt. Deren spielende Fußballikone Christine Sinclair vergibt bei ihrer sechsten Weltmeisterschaft einen Strafstoß.

Olympiasieger Kanada ist mit einer enttäuschenden Vorstellung in die Fußball-WM gestartet. Die Nordamerikanerinnen mussten sich in Melbourne zum Auftakt in Gruppe B mit einem 0:0 gegen Nigeria begnügen. Christine Sinclair, Kapitänin und Fußballikone ihres Landes, verschoss dabei in der 50. Minute einen Elfmeter. Die 40 Jahre alte Angreiferin, die in Australien und Neuseeland ihre letzte WM spielt, hatte den Strafstoß selbst herausgeholt, scheiterte aber mit einem Flachschuss und die rechte Ecke an der nigerianischen Torhüterin Chiamaka Nnadozie.

Die finnische Schiedsrichterin Lina Lehtovaara ließ die Aktion nach dem Foul an Sinclair zunächst weiterlaufen, dann griff der Videoassistent ein. Kanada agierte zwar optisch überlegen, Nigeria spielte vor allem gegen Ende der ersten Halbzeit aber munter mit. Nach Sinclairs Fehlschuss entwickelte das Team von Trainerin Beverly Priestman aber auch in der Schlussphase keine zündenden Ideen. Für die 324-malige Nationalspielerin ist es die sechste WM-Teilnahme.

In der 80. Minute fehlte derweil nicht viel zur Sensation: Nigeria spielte einen Konter über die rechte Seite gut aus, Ifeoma Onumonu flankte von außen in die Mitte auf die freistehende Uchenna Kanu. Die kurz zuvor eingewechselte Stürmerin scheiterte allerdings aus kurzer Distanz an Kanadas Torfrau Kailen Sheridan. Allerdings hätte der Treffer wegen einer erst im Nachhinein angezeigten Abseitsstellung wohl ohnehin nicht gezählt.

Nigerias Deborah Abiodun (90.+8) sah kurz vor dem Ende wegen groben Foulspiels die Rote Karte. Abiodun hatte Kanadas Ashley Lawrence auf der rechten Seite übel abgeräumt und war ihr mit großer Wucht auf den Knöchel gestiegen. Die finnische Schiedsrichterin Lina Lehtovaara hatte zunächst auf Gelb entschieden, ehe sich der Videoassistent einschaltete und die Korrektur in Richtung Platzverweis initiierte.

Für die Kanadierinnen geht es am Mittwoch weiter, gegen Irland muss sich das Team um Sinclair deutlich steigern. Nigeria trifft am Donnerstag auf Co-Gastgeber Australien, der Gruppe B durch den Auftaktsieg (1:0) am Vortag anführt.