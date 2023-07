Vor einer Rekordkulisse gelingt den australischen Fußballerinnen der perfekte Start ins Heimturnier. Beim zweiten Teil des WM-Auftakts verteidigen die Irinnen das eigene Tor mit allem, was sie haben. Doch ein ungestümer Stoß lässt die Matildas jubeln - nachdem zuvor ein Schock verdaut werden muss.

Australien hat bei seinem Start in die Heim-WM ein gigantisches Fußballfest gefeiert. 75.784 Fans brüllten die Titelanwärterinnen am Donnerstag im Australia Stadium von Sydney gegen Irland zum ersten Sieg - auch ohne die angeschlagene Starspielerin Sam Kerr (FC Chelsea) reichte es zu einem nicht sonderlich überzeugenden, aber umso wichtigeren 1:0 (0:0). Die Matildas hatten zuvor erst ein einziges Mal (2007) ihr erstes Spiel bei einer WM gewonnen. Neuseeland hatte zuvor im Eröffnungsspiel mit einem 1:0 (0:0) gegen Ex-Weltmeister Norwegen überrascht.

Australien war nach einer kurzen Eröffnungsfeier stark feldüberlegen, hatte viele Eckbälle, doch wirkliche Gefahr für das irische Tor gab es selten - Kerr fehlte schmerzlich. Die Stürmerin wird wegen einer Wadenverletzung aus dem Abschlusstraining mindestens auch das zweite Spiel gegen Nigeria am 27. Juli verpassen.

Ungestümer Schubser führt zur Entscheidung

"Ich wollte dies mit allen teilen, damit es keine Ablenkung von dem gibt, was wir hier erreichen wollen", schrieb sie in einer Mitteilung. Vierte Mannschaft in der Gruppe B sind die Philippinen. Australien, das neben den USA und England als Turnierfavorit eingeschätzt wird, benötigte einen Elfmeter, um sich aus der offensichtlichen Anspannung zu befreien. Spielführerin Steph Catley (52.) verwandelte nach einem Schubser der ungestümen irischen Stürmerin Marissa Sheva im eigenen Strafraum gegen Hayley Raso. Irland kam erst in der Schlussphase stärker auf und konnte sich noch einige gute Chancen herausspielen, war aber vor dem Tor glücklos.

35 Begegnungen der gemeinsam mit Neuseeland (29) ausgerichteten WM werden auf australischem Boden gespielt, darunter alle drei Gruppenspiele des deutschen Teams. Auch das Finale am 20. August findet im Stadium Australia statt. Die WM begann mit einer Schweigeminute, auch in Sydney. Wenige Stunden vor dem Eröffnungsspiel in Neuseeland hatte ein Mann auf einer Baustelle nahe der offiziellen Fanzone im Spielort Auckland zwei Menschen erschossen, mindestens sechs weitere verletzt und sich selbst getötet.