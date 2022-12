Cristiano Ronaldo schreibt bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar doppelt Fußball-Geschichte: Der portugiesische Superstar trifft als erster Spieler überhaupt bei fünf WM-Endrunden, dazu ist er nun Rekord-Nationalspieler. Doch das alles kann seine Tränen nicht trocknen.

Portugals Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo hat bei der Fußball-WM in Katar sein insgesamt 196. Länderspiel bestritten und ist damit mit dem bisherigen Weltrekordhalter Badr al-Mutawa aus Kuwait gleichgezogen. Ronaldo wurde im WM-Viertelfinale Portugals gegen Marokko in der 51. Minute eingewechselt. Damit kommt er nun auf die Bestmarke von 196 Einsätzen für das Nationalteam des Europameisters von 2016. Doch das Rekordspiel endete denkbar bitter: Durch das 0:1 schied Portugal aus der Weltmeisterschaft aus, Ronaldo konnte bei seinem zweiten Teilzeit-Auftritt in Folge nichts mehr bewegen.

Noch nach dem 6:1 gegen die Schweiz im Achtelfinale, bei dem Ronaldo erst wenige Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, als das Spiel längst entschieden war, hatte er geschrieben: "Ein unglaublicher Tag für Portugal mit einem historischen Ergebnis". Sein Team habe hervorragende Talente und junge Spieler, man könne ihr dazu nur gratulieren: "Der Traum lebt!" Nun steht am Ende des Weges ein bitteres Erwachen: Der Weltrekordhalter flüchtete mit dem Schlusspfiff in Tränen aufgelöst den Innenraum und verschwand im Kabinentrakt des Stadions.

Weltrekord bald wieder weg?

Mit insgesamt 118 Toren ist Ronaldo auch Portugals Rekordtorschütze und seit diesem Turnier der einzige Spieler, der bei fünf verschiedenen Weltmeisterschaften getroffen hat. Mit einem möglichen 197. Einsatz für Portugal könnte Superstar Ronaldo zum alleinigen Länderspiel-Weltrekordhalter aufsteigen. Ob es dazu kommen wird, ist nach dem bitteren Abend von Doha jedoch alles andere als klar: Nach dem für Ronaldo sportlich enttäuschenden Turnier, das mit dem Aus im Viertelfinale nicht nur eine kollektive Enttäuschung, sondern mit zwei Einwechslungen in Folge auch für ihn das endgültige Aus als unantastbarer Fußball-Heiliger des Teams brachte, ist eine Fortsetzung seiner Karriere im Trikot seines Landes überaus fraglich.

Zudem ist der fünfmalige Weltfußballer nach seinem mit einem kritischen Interview erzwungenen Abschied von seinem Klub Manchester United derzeit vertragslos, eine Anschlussbeschäftigung bei einem europäischen Großklub scheint derzeit ausgeschlossen. Stattdessen soll, so berichten spanische Medien hartnäckig, der gutbezahlte Karriereherbst Ronaldos im fußballerisch unbedeutenden Saudi-Arabien stattfinden.

Erklärt Ronaldo mit dem WM-Aus seinen Abschied von der Nationalmannschaft, könnte er seinen geteilten Weltrekord bald schon los sein: Der 37 Jahre alte al-Mutawa ist nämlich auch noch aktiv. Beim letzten Länderspiel seines Landes, ein 2:0 gegen den Libanon, stand er zwar nicht im Kader, zuvor machte er allerdings im Juni alle drei Spiele Kuwaits in der erfolglosen Qualifikation zur Asien-Meisterschaft.

In Europa liegt Ronaldo in dieser Statistik längst vorne, mit großem Abstand folgen Spaniens Sergio Ramos (180) und Italiens Gianluigi Buffon (176). Deutschlands Rekordnationalspieler Lothar Matthäus kommt auf 150 Einsätze.