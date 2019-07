Mit der Verpflichtung von Neven Subotic überrascht der 1. FC Union Berlin die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga. Der 30-Jährige bringt viel Erfahrung mit zum Aufsteiger. Die Kaderplanungen an der Alten Försterei sind damit aber noch nicht abgeschlossen.

Nach dem Aufstieg in der Relegation ist dem 1. FC Union Berlin der nächste Coup gelungen. Mit Innenverteidiger Neven Subotic holen die Eisernen einen Spieler zurück in die Bundesliga, der die Erfahrung von mehr als 200 Erstliga-Spielen und zwei Meistertiteln mitbringt.

Zuletzt hatte der 30-Jährige anderthalb Jahre beim französischen Klub AS Saint-Etiénne gespielt, mit dem er sich als Tabellenvierter für die Europa League qualifizierte. Jetzt geht es statt dem internationalen Wettbewerb um den Klassenerhalt. "Für Union und für mich persönlich ist die anstehende Saison in der Bundesliga eine große Herausforderung, daher freue ich mich sehr auf das Abenteuer", sagte Subotic zu seinem Wechsel.

Subotic, 2011 und 2012 mit Borussia Dortmund deutscher Meister, unterschreibt bei Union für zwei Jahre. Sein Vertrag gilt im Falle eines Abstiegs auch für die zweite Liga. Er ist der bereits zehnte Neuzugang des Erstliga-Debütanten. Prominentester Transfer war zuvor Anthony Ujah, der aus Mainz kam.

Zudem sollen die Berliner weiter an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Marvin Friedrich interessiert sein, der jüngst per Rückkaufoption zum FC Augsburg gewechselt war. Friedrich hatte in der Aufstiegssaison in 34 Liga-Spielen sowie beiden Relegationsspielen keine Minute verpasst.