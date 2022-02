Dusan Vlahovic wechselt im Winter für wahnsinnig viel Geld zu Juventus Turin. Nach "nur" einem Treffer in den ersten drei Ligaspielen für den neuen Klub regen sich schon Zweifel an dem Serben. Die aber wischt der mit einem Rekordtor schnell wieder beiseite.

Acht Minute brauchte Kai Havertz am Abend, um den FC Chelsea im Achtelfinale der Champions League in Führung zu bringen. Seine dritte Chance nutzte der deutsche Nationalspieler zum 1:0 gegen den OSC Lille. Doch auch wenn Havertz einen der ersten Versuche im Tor der Franzosen untergebracht hätte, er hätte keine Chance aufs schnellste Tor des Abends gehabt: Denn Dusan Vlahovic hatte es wahnsinnig eilig. Klubhistorisch eilig.

Vlahovic, der im Winter für rund 70 Millionen Euro vom AC Florenz zu Juventus gewechselt war, traf gegen den FC Villarreal bereits nach 31 Sekunden zur Führung für Turin und übertraf damit die alte Bestmarke eines Startelf-Debütanten in der Champions League von Andy Möller. Der Weltmeister von 1990 hatte bei seinem Debüt in der Königsklasse am 13. September 1995 nach 37 Sekunden das Führungstor für Borussia Dortmund beim 1:3 gegen Juventus erzielt. Vlahovic wurde kurz nach dem Anstoß von Danilo mit einem Steilpass freigespielt. Der 22 Jahre alte Angreifer zog gegen zwei Verteidiger direkt ab, sein Rechtsschuss fand den Weg ins lange Toreck.

"Er muss von uns geschützt werden"

Es war die passende Antwort auf schon nach zwei Treffern ohne eigenen Treffer aufkommende Kritik und Zweifel. "Vlahovic macht nun sein Champions-League-Debüt - und den ganzen Druck können wir ihm nicht nehmen", hatte Trainer Massimiliano Allegri am Montag gesagt. "Er muss aber von uns geschützt werden, ich muss ihn schützen. So wie ich das schon bei so vielen Spielern gemacht habe. Es geht nun für ihn nicht mehr nur um technische, fußballerische Fragen. Es geht auch um Psychologisches."

In 26 Serie-A-Spielen hat Vlahovic schon 18 Tore erzielt, aber davon nur eines für Juventus Turin, das so wahnsinnig viel Geld für den 22-Jährigen bezahlt hatte. "Er hat nun das erste Mal in seinem Leben eine komplette Zeitungsseite darüber lesen müssen, warum er nicht getroffen hat", hatte Allegri beschrieben, mit welcher veränderter Situation sich sein Starstürmer nun konfrontiert sieht. Viel Druck dürfte der sich gegen Villarreal nun erstmal von den Schultern geschafft haben.

Nach der schnellen Führung stand die Defensive des italienischen Rekordmeisters lange Zeit sicher. Mitte der zweiten Halbzeit gelang es Daniel Parejo aber doch, im El Madrigal den Ausgleich für die Spanier zu erzielen (66.). Nicht unverdient, zumal Villarreal viel investierte. Die Achtelfinal-Rückspiele in Lille und Turin finden am 16. März statt.