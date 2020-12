Überraschend ist es nicht mehr, aber jetzt ist es offiziell: Der Schweizer Christian Gross ist der neue Trainer des FC Schalke 04. Der Ex-Coach des VfB Stuttgart will den Ehrgeiz seines desolaten Teams "in jeder Sekunde spüren" - und muss nun eine der schlimmsten Serie der Bundesliga-Historie beenden.

"Herzlich willkommen auf Schalke" schreibt der Revierklub auf Twitter und begrüßt damit seinen neuen Cheftrainer Christian Gross. Im Kampf um den Klassenerhalt habe man sich für einen neuen Mann an der Seitenlinie entschieden, erklärt S04 auf der Vereinshomepage.

Gross unterschrieb einen Vertrag bis zum Saisonende. Der Schweizer sagt, er habe eine klare Vorstellung, wie das Ziel Klassenerhalt realisiert werden soll: "Wir müssen ziel- und resultatorientiert arbeiten. Ich will den Ehrgeiz der Spieler in jeder Sekunde spüren. Wir brauchen in und um die Mannschaft herum eine positive Grundhaltung, um wieder erfolgreich zu sein. Ich werde alles dafür geben, damit wir unser Ziel gemeinsam erreichen werden." Das Trainer-Team komplettieren die bisherigen Assistenten Onur Cinel, Naldo, Matthias Kreutzer sowie Simon Henzler als Verantwortlicher für die Torhüter.

"Unmissverständliche Erwartungshaltung"

"Für Schalke 04 geht es in den nächsten fünf Monaten ausschließlich darum, den Klassenerhalt in der 1. Bundesliga zu schaffen. Christian Gross hat sowohl in Deutschland als auch in England bewiesen, dass er schwierige Missionen dieser Art erfolgreich gestalten kann", sagt Jochen Schneider, Vorstand Sport und Kommunikation. "Christian Gross wird die Mannschaft mit klarer Linie und einer unmissverständlichen Erwartungshaltung auf den richtigen Weg bringen, davon sind wir überzeugt."

In der Bundesliga ist Schalke 29 Spiele in Folge ohne Sieg und jagt den Allzeitrekord von Tasmania Berlin (31 Partien in der Saison 1965/66). Gross, ehemaliger Coach des VfB Stuttgart und Ex-Profi des VfL Bochum, war zuletzt in Saudi-Arabien und Ägypten tätig gewesen. Mit dem Verein al-Ahli aus Saudi-Arabien, für den Gross zuletzt und insgesamt dreimal tätig war, holte er die Meisterschaft und errang zwei nationale Pokale. Der Schweizer ist bereits der vierte Cheftrainer bei S04 in der laufenden Saison. Als weitere Kandidaten waren zuletzt Friedhelm Funkel (67) und Alexander Zorniger (53) bei den Königsblauen gehandelt worden.