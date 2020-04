Marc Overmars ist sauer: Der Ex-Fußballer und Sportdirektor von Ajax Amsterdam kritisiert die Verbände, die an einer Fortsetzung der Saison festhalten. Overmars hält das angesichts der Auswirkungen des Coronavirus für "einfach unverantwortlich".

Ajax Amsterdams Sportdirektor Marc Overmars hat einen Abbruch der Saison in der Fußball-Ehrendivision gefordert und die Verantwortlichen in den Niederlanden heftig kritisiert. "Warum geht es in diesem Moment um Geld und nicht um die Volksgesundheit?", fragte Overmars in der niederländischen Tageszeitung "Telegraaf". "Ich hatte gehofft, dass der KNVB eine eigenständige Entscheidung trifft, aber stattdessen versteckt man sich hinter der Uefa."

Die Uefa hatte am Mittwoch beschlossen, den europäischen Ligen die Möglichkeit zu geben, ihre Saison auch nach dem 30. Juni noch beenden zu können. Dafür waren für Ende Mai angesetzten Finalspiele der Uefa-Wettbewerbe Champions League und Europa League bis auf Weiteres verlegt worden, sie könnten im Juli oder August ausgetragen werden. Durch den bereits zuvor erfolgten Aufschub der Europameisterschaft ins Jahr 2021 können die Nationalverbände ihre Meisterschaften nun später als geplant zu Ende spielen lassen.

Bis zum 1. Juni darf in den Niederlanden auf Anweisung der Regierung wegen der Coronavirus-Pandemie nicht gespielt werden. Overmars hält nichts von einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs. "Ich vergleiche die Uefa und den KNVB im Moment ein bisschen mit dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump von vor einer Woche: Die Wirtschaft ist wichtiger als das Coronavirus", sagte Overmars und fügte hinzu. "Hallo! Es sterben in den Niederlanden mehr als hundert Menschen an den Folgen des Coronavirus." Bis zum Donnerstagvormittag waren mehr 13.500 Infektionen und über 1100 Todesfälle registriert worden.

In der Ehrendivision müssen noch acht Spieltage ausgetragen werden, Ajax hat zudem noch ein Nachholspiel. Dass Amsterdam derzeit Erster ist und im Falle eines Abbruchs wohl zum Meister erklärt würde, spielt für Overmars keine Rolle. "Zu spielen ist im Moment einfach unverantwortlich", sagte der Ex-Nationalspieler.