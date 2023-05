Die Ajax-Klubführung um Direktor Edwin van der Sar will nicht, dass das Frauen-Team die Meisterschaft in Amsterdam feiert.

Es hagelt Kritik in den Niederlanden: Weil die Männer-Mannschaft den Titel vergeigt, lässt Ajax Amsterdam keine Meisterfeier der Frauen stattfinden. Sexismus-Vorwürfe stehen im Raum. Beim FC Bayern könnte es am Wochenende zur gleichen Situation kommen und die Münchner dürften nun vorgewarnt sein.

Der Frauenmannschaft von Ajax Amsterdam wird nach dem Titelgewinn eine öffentliche Meisterfeier von der eigenen Vereinsführung verwehrt. Die für Pfingstmontag geplante Feier finde nicht statt, da der niederländische Fußballklub nicht daran mitarbeiten wolle, teilte die Stadt am Donnerstagabend mit.

Die Ajax-Frauen sollten auf dem Leidseplein, einem Platz mitten in Amsterdam, geehrt werden. Doch die Klubführung erklärte, dass sie weder hinter dem Zeitpunkt noch dem Ort stehe. Auch der Mangel an Feststimmung bei Ajax, dessen erfolgsverwöhnte Männer-Mannschaft einen Spieltag vor Saisonende nur auf Tabellenplatz drei der Eredivisie liegt, spiele dabei eine Rolle, wie es in der in diversen Medien verbreiteten Erklärung heißt.

Sexismusvorwurf, große Empörung

Ajax begründete den Schritt auch damit, dass die Meisterschafts-Entscheidung bei den Frauen bereits am 7. Mai gefallen und daher schon zu lange her sei. Außerdem vermutet die Klubführung um Direktor Edwin van der Sar, dass zu wenig Menschen zu der Feier kommen würden. "Und das wäre nicht gut für das Image des Frauenfußballs", erklärte der Verein.

Die Frauenmannschaft war bereits von Bürgermeisterin Femke Halsema in ihrer Amtswohnung empfangen worden. Sie hatte danach angeboten, auch die Feier im Zentrum der Stadt zu organisieren. Es war der dritte Titel für die Ajax-Frauen nach 2017 und 2018. Noch nie gab es eine öffentliche Meisterfeier. Die Absage der Vereinsführung löste in den Niederlanden große Empörung aus. Einige Politikerinnen und Journalistinnen warfen der Klubführung gar Sexismus vor. Nationalspielerin Merel van Dongen, die bis 2018 für Amsterdam spielte, twitterte: "Mit solchen Freunden braucht man keine Feinde mehr."

Wie reagiert der FC Bayern?

Am Sonntag steht der FC Bayern München vor einer ähnlichen Entscheidung, will aber auch eine Meisterfeier auf dem Münchner Marienplatz zelebrieren, sollte das Frauen-Team den Titel einfahren, das Herren-Team aber nicht. Präsident Herbert Hainer hofft auf eine große Meisterfeier mit beiden: "Wir alle wünschen uns, dass der FC Bayern am Ende dieser spannenden Saison mit seinen Fans am Sonntag zwei Meisterschalen feiern kann. Am Wochenende heißt es, im Titelendspurt noch einmal alles zu geben: Wir drücken unseren Männern und unseren Frauen die Daumen und hoffen dann auf eine große Feier gemeinsam mit den Fans, ob mit einer oder mit zwei Mannschaften - am liebsten natürlich mit allen zusammen", sagte Hainer am Donnerstag auf der Internetseite des Vereins.

Die Männermannschaft von Trainer Thomas Tuchel muss in Köln gewinnen und auf einen Ausrutscher von Borussia Dortmund gegen den FSV Mainz 05 hoffen. Die Frauen haben es mit einem eigenen Sieg gegen Absteiger Turbine Potsdam selbst in der Hand. Dieses Spiel wird am Sonntag (14 Uhr) auf dem Marienplatz auf einer Leinwand übertragen. Ab 17.30 Uhr würde die Meisterfeier stattfinden. Bereits 2015 und 2016 standen das Männer- und das Frauenteam des FC Bayern mit ihrer jeweiligen Meisterschale gemeinsam auf dem Rathausbalkon, um mit den Fans zu feiern. 2021, als beide Mannschaften ebenfalls den Titel holten, musste die gemeinsame Party coronabedingt ausfallen