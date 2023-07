Inzwischen haben alle Teams der 1. und 2. Fußball-Bundesliga die Vorbereitungen auf die neue Spielzeit aufgenommen. Für die Freiburger beginnt die Testspielzeit allerdings mit einer Hiobsbotschaft. Union Berlin kassiert einen frühen Dämpfer. Für Zweitligist Schalke tankte hingegen Selbstvertrauen.

SC Freiburg vs. Grasshopper Club Zürich 6:1

Kapitän Christian Günter vom SC Freiburg hat sich beim deutlichen Erfolg des Fußball-Bundesligisten im Testspiel gegen den Schweizer Erstligisten Grasshopper Club Zürich verletzt und muss operiert werden. Der Nationalspieler wurde beim 6:1 (2:0) nach einem Zusammenprall mit einem bandagierten Arm und sichtlich benommen ausgewechselt. Während sich seine Kollegen in Torlaune zeigten, war Günter bereits auf dem Weg ins Krankenhaus zum Röntgen. "Gebrochen" sei der Arm, sagte Trainer Christian Streich. "Jetzt probieren wir, dass er heute noch operiert wird. Wir hoffen, dass es ein glatter Bruch ist und man Platten reinmachen kann, dann wäre es nicht ganz so schlimm."

Vor etwas mehr als 9000 Zuschauern - darunter 300 Fans aus Zürich - ging der Sport-Club in der ersten Hälfte durch Merlin Röhl (34. Minute) und Nicolas Höfler (37.) in Führung. Nach der Pause tauschte Streich die gesamte Mannschaft aus, die dann aus Spielern des Drittligakaders bestand. Viele Nationalspieler werden erst kommende Woche wieder ins Training einsteigen. Aber auch der Nachwuchs ließ die Gäste nicht gut aussehen. Davino Knappe (53.), Maximilian Breunig (66.), Ji-han Lee (70.) und U17-Europameister Noah Darvich (90.+3) erzielten die Tore in der zweiten Hälfte. Den Ehrentreffer für Zürich erzielte der eingewechselte Filipe de Carvalho (63.).

Union Berlin vs Zalaegerszegi TE 2:3

Champions-League-Teilnehmer kehrt mit einer Niederlage vom Tagesausflug nach Ungarn zurück. Beim ungarischen Pokalsieger Zalaegerszegi TE FC unterlagen die Köpenicker mit 2:3 (1:2). Bei den Berlinern feierten Mikkel Kaufmann und Brenden Aaronson jeweils ihre Tor-Premieren. Zudem stand Chelsea-Leihspieler David Datro Fofana erstmals für seinen neuen Klub auf dem Platz. Bereits nach 20 Sekunden gingen die Gastgeber durch Máté Sajbán in Führung. In der 28. Minute sorgte der Stürmer auch für den zweiten Treffer von Zalaegerszeg. Kurz vor der Pause gelang Kaufmann (45.) sein erstes Tor im Union-Trikot nach seinem Wechsel vom FC Kopenhagen.

Doch auch in der zweiten Halbzeit erwischten die Ungarn den besseren Start. Meshack Ubochioma (48.) erhöhte auf 3:1. Union-Trainer Urs Fischer brachte im Verlauf des zweiten Abschnitts sowohl den von Leeds United verpflichteten Aaronson als auch Fofana, der Anfang der Woche vom FC Chelsea ausgeliehen worden war. Aaronson traf kurz vor dem Abpfiff noch zum Anschlusstreffer.

Die Eisernen waren erst am Morgen von Berlin aus mit einem Charter-Flieger nach Ungarn geflogen. Nach dem Schlusspfiff war die Rückreise angesetzt.

FC Augsburg vs. Besiktas Istanbul 1:1

Der FC Augsburg hat sich in der Vorbereitung auf die neue Saison in einem vorzeitig beendeten Testspiel unentschieden von Besiktas Istanbul getrennt. Bei Temperaturen von weit über 30 Grad glich Irvin Cardona in Kufstein nach der Pause den Rückstand durch Jackson Muleka aus. Später flogen laut Augsburger Angaben aus Richtung der Besiktas-Fans zum wiederholten Mal Raketen auf das Feld. Aus diesem Grund entschied sich der Schiedsrichter, die Partie bereits nach 76 Minuten und beim Stand von 1:1 (0:1) abzubrechen.

FC Schalke 04 vs. Gornik Zabrze 5:0

Zweitligist Schalke 04 hat zum Abschluss des Trainingslagers ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen den polnischen Erstligisten Gornik Zabrze um Rio-Weltmeister Lukas Podolski gewann der Bundesliga-Absteiger im österreichischen Mittersill mit 5:0 (2:0). Kenan Karaman (13.), Blendi Idrizi (32.), Neuzugang Bryan Laasme (67.), U17-Europameister Assan Ouedraogo (79.) und Soichiro Kozuki (89.) erzielten die Treffer für S04. Bei den Polen stand Podolski in der Startformation.

FC Hansa Rostock vs. Pogon Stettin 2:0

Zum Abschluss des Trainingslagers in Neuruppin hat der FC Hansa Rostock ein Testspiel gegen den polnischen Erstligisten Pogon Stettin mit 2:0 (1:0) gewonnen. Die Tore für den Zweitligisten schossen zwei Neuzugänge aus der Regionalliga: Abwehrspieler Patrick Nkoa traf in der 17. Minute zum 1:0. Der 24-Jährige war in der Sommerpause von Rot-Weiß Erfurt gekommen. Den zweiten Treffer erzielte Serhat Semih Güler in der Schlussminute (90.). Den 26-jährigen Stürmer hatte Hansa vom Wuppertaler SV verpflichtet.

Weitere Ergebnisse:

SSV Reutlingen - VfB Stuttgart 0:4 (0:2)

FSV Braunfels - Eintracht Frankfurt 1:15 (1:5)

FC Wegberg-Beeck - Borussia Mönchengladbach 1:1 (1:0)

SC Verl - VfL Bochum 3:1 (1:1)

Austria Lustenau - Holstein Kiel 1:6 (1:4, 1:3) es wurden dreimal 45 Minuten gespielt

Wehen Wiesbaden - VV St. Truiden/Belgien 1:0 (0:0)

1. FC Kaiserslautern - Norwich City 0:01. FC Kaiserslautern - Norwich City 0:0

1. FC Saarbrücken - 1. FC Nürnberg 2:1 (1:0)

Karlsruher SC - TSG Balingen 4:0 (0:0)

Eintracht Braunschweig - Betis Sevilla 3:1 (3:0)

Die Zweite Fußball-Bundesliga beginnt in knapp zwei Wochen am 28. Juli die neue Spielzeit. Zuerst rollt der Ball in Hamburg in der Partie HSV gegen Schalke 04. Drei Woche später beginnt am 18. August die 1. Liga - ebenfalls im Norden. Meister Bayern München muss beim SV Werder Bremen antreten.