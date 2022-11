Dortmund verzweifelt an Wölfen BVB sieht in der Chancenflut kein Land

Borussia Dortmund droht ein ärgerlicher Ausklang des Bundesligajahres 2022: Gegen den VfL Wolfsburg verliert das Team ein Spiel, das er nicht verlieren muss - und Marco Reus kommt einfach nicht auf die Beine. Der VfL Wolfsburg dagegen klettert dank einer stabilen Leistung langsam nach oben.

Das Zwischenhoch von Borussia Dortmund ist schon wieder vorbei. Nach drei Siegen in Serie in der Fußball-Bundesliga verlor der BVB am Dienstagabend in einem hochklassigen Spiel mit 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg. Die Dortmunder laufen dem Spitzentrio aus München, Freiburg und Berlin nun weiter hinterher. Micky van de Ven traf bereits in der sechsten Minute für den mittlerweile seit acht Pflichtspielen ungeschlagenen VfL. Danach vergaben beide Teams vor 28.675 Zuschauern erstmal mehr als ein Dutzend bester Chancen, ehe WM-Nationalmannschafts-Kandidat Lukas Nmecha (90.+1) das zweite Wolfsburger Tor erzielte.

Konstanz bleibt das große Dortmunder Problem. Die jüngsten Siege gegen den VfB Stuttgart, Eintracht Frankfurt und den VfL Bochum bildeten bislang die längste Erfolgsserie in dieser Saison. Für einen Titelanwärter kommen die Rückschläge immer wieder zu früh - und zu verlässlich.

Kurz vor der Bekanntgabe des deutschen Kaders am Donnerstag erhielten zudem die WM-Chancen mindestens eines Dortmunders einen weiteren Dämpfer: Marco Reus war wegen anhaltender Sprunggelenks-Probleme gar nicht mit nach Wolfsburg gefahren. Am Samstag hatte der 33-Jährige beim 3:0 gegen Bochum erst sein Comeback gegeben. Er habe "natürlich" das Gefühl, dass Reus unbedingt mit zur WM in Katar wolle, sagte BVB-Trainer Edin Terzic bei Sky. "Wir sehen, wie hart er arbeitet, wie er für sein Comeback hart gearbeitet und geschuftet hat. Leider wurde er jetzt immer wieder zurückgeworfen und die Schmerzen wurden immer wieder größer."

Während Reus kaum noch Chancen auf eine Nominierung haben dürfte, die Abwehrspieler Nico Schlotterbeck und Niklas Süle aber so gut wie sicher dabei sind, gehören in Mats Hummels, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko und Karim Adeyemi noch mindestens vier Dortmunder zu den Wackelkandidaten. Beim VfL gibt es davon in Nmecha und Maximilian Arnold auch noch zwei. Trainer Niko Kovac nahm auf die Kader-Bekanntgabe von Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag aber keinerlei Rücksicht und setzte Nmecha zwei Tage vorher erstmal auf die Bank.

Dabei war dieses Spiel aufgrund seiner Chancenfülle eigentlich wie gemacht für Stürmer wie Nmecha oder Dortmunds Moukoko, wie sich im Falle des VfL-Profis auch noch zeigen sollte. Die besten Möglichkeiten vergaben andere. Wolfsburgs Torwart Koen Casteels musste gleich zweimal gegen Donyell Malen retten (19./21.). Beim VfL waren die Angreifer Jonas Wind (30./31.) und Omar Marmoush (3./24./40.) ähnlich gefährlich. Bei der besten Wolfsburger Chance der ersten Halbzeit musste Paulo Guerreiro einen Schuss von Jakub Kaminski kurz vor der Torlinie klären (32.). Auf der anderen Seite traf Dormunds Süle nur den Pfosten (45.+1).

Die Borussia machte kein schlechtes Spiel. Im Gegenteil, der BVB lieferte ein sehr engagiertes und in der zweiten Halbzeit auch immer dominanteres Spiel ab. Doch die Wolfsburger sind vielen Gegnern nach ihrem schwachen Saisonstart mittlerweile nicht nur läuferisch überlegen, sie steigern sich auch spielerisch von Woche zu Woche. Dortmund setzten sie permanent unter Stress. Zumindest die Qualität der Chancen nahm auch in der zweiten Halbzeit nicht ab. Casteels parierte in der 56. Minute einen Kopfball von Moukoko. Dortmunds Torwart Gregor Kobel musste kurz danach gegen Wind (61.) und Kaminski (62.) retten. Der BVB setzte sich nun zeitweise in der Wolfsburger Spielhälfte fest, kam aber im Angriff kaum noch durch. Wolfsburg schon, kaum war die sechsminütige Nachspielzeit angezeigt, traf Nmecha.