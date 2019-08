Die Dortmunder Borussia spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen die Namenscousine aus Mönchengladbach. Und der FC Bayern tritt beim Zweitligisten VfL Bochum im Ruhrstadion an. Ganz witzig: Bayer 04 Leverkusen trifft schon wieder auf den SC Paderborn.

Die Dortmunder Borussia spielt in der zweiten Runde des DFB-Pokals zu Hause gegen die Namenscousine aus Mönchengladbach. Das ergab die Auslosung in der Sportschau der ARD. Der FC Bayern tritt beim Zweitligisten VfL Bochum im Ruhrstadion an.

Ganz witzig: Bayer 04 Leverkusen trifft, wie am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga, schon wieder auf den SC Paderborn. Die zweite Runde wird am 29. und 30. Oktober ausgetragen, das Finale findet am 23. Mai in Berlin statt. Und sonst so? Regionalligist SC Verl, der in der ersten Runde den Bundesligist FC Augsburg aus dem Wettbewerb geworfen hat, muss sich mit dem Zweitligisten Holstein Kiel auseinandersetzen. "Kiel ist eine tolle Mannschaft. Aber wir werden versuchen, ein Runde weiterzukommen", sagte SCV-Trainer Guerino Capretti in der ARD. Drittligist 1. FC Kaiserslautern, der Erstligist FSV Mainz 05 besiegt hatte, trifft auf Bundesliga-Absteiger 1. FC Nürnberg. Regionalligist 1. FC Saarbrücken darf sich auf ein Duell mit Bundesligaaufsteiger 1. FC Köln freuen. Zweitligist Arminia Bielefeld bekommt es im Westderby mit Schalke 04 zu tun. Insgesamt sind noch 16 Bundesligisten, elf Zweitligisten und fünf Teams aus der dritten und vierten Liga sind im Rennen.