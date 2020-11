Erst ein bisschen gewackelt, dann stark aufgedreht und am Ende noch ein bisschen geschont: Borussia Dortmund erledigt seine Champions-League-Aufgabe beim FC Brügge überwiegend souverän. Erling Haaland setzt seinen unglaublichen Lauf in der Königsklasse derweil fort.

Bereit für den FC Bayern: Borussia Dortmund und Erling Haaland haben sich für den Ligagipfel gegen den Rekordmeister warm geschossen und in der Champions League Kurs auf das Achtelfinale genommen. Beim locker herausgespielten 3:0 (3:0) beim belgischen Meister FC Brügge glänzte wieder einmal Torjäger Haaland mit zwei Treffern (18., 32.). Thorgan Hazard hatte für die Führung in einer furiosen ersten Halbzeit gesorgt (14.). Mit sechs Punkten setzte sich die Mannschaft von Trainer Lucien Favre auch ohne den verletzten Abwehrchef Mats Hummels an die Tabellenspitze in der Gruppe F.

FC Brügge - Borussia Dortmund 0:3 (0:3) Brügge: Mignolet - Clinton Mata, Deli, Kossounou - Vanaken (84. Schrijvers) - Vormer (71. Balanta), Rits - Sobol, Diatta - Lang (76. De Ketelaere), Dennis (84. Krmencik). - Trainer: Clement

Dortmund: Bürki - Meunier (84. Morey), Delaney (72. Bellingham), Akanji, Guerreiro - Dahoud, Witsel - Brandt (72. Reus), Reyna (77. Passlack), Hazard, - Haaland (84. Reinier). - Trainer: Favre

Schiedsrichter: Damir Skomina (Slowenien)

Tore: 0:1 Hazard (14.), 0:2 Haaland (18.), 0:3 Haaland (32.)

Zuschauer: keine

Gelbe Karten: keine

Besonderes Vorkommnis: Schiedsrichter Skomina wird verletzungsbedingt durch den Vierten Offiziellen Dragoslav Peric ersetzt (12.)

Dahinter folgen Lazio Rom (5 Zähler) und Brügge (4). Mit einem Heimsieg gegen Brügge am 24. November könnte der deutsche Vize-Meister schon für eine Vorentscheidung im Kampf um den Einzug in die K.-o.-Phase sorgen. "Auswärts haben wir Verbesserungspotenzial. Da besteht die klare Herausforderung für uns, es besser zu machen", hatte Sportdirektor Michael Zorc nach vier Auswärtsniederlagen in der Königsklasse in Folge unmissverständlich gefordert.

Dafür wirbelte Favre sein Team gehörig durcheinander. Im Gegensatz zum Sieg in Bielefeld (2:0) rückten fünf neue Spieler in die Startelf. Daher benötigte der BVB anfangs ein paar Minuten, um die richtige Abstimmung und Ordnung zu finden. Der überraschend in der Viererkette aufgebotene Axel Witsel musste in höchster Not gegen Noa Lang (5.) blocken. Die Gäste bekamen die Begegnung im Jan-Breydel-Stadion aber schnell in den Griff. Hazard nutzte in seiner belgischen Heimat einen Fehler von Torhüter Simon Mignolet nach Flanke von Thomas Delaney zur Führung - Favre jubelte erleichtert: Sein Plan war früh aufgegangen. Gegen meist tief stehende Gastgeber dominierten die Schwarz-Gelben und legten durch Haaland nach. Nach überstandenen Knieproblemen traf der Norweger aus kurzer Distanz.

Die "neue" Abwehr braucht ein wenig

In der neu sortierten Defensive gab es ohne Hummels (Oberschenkelverletzung), Emre Can (Corona) und Dan-Axel Zagadou (Außenbandverletzung) in der Folge ein paar Lücken. Torhüter Roman Bürki rettete aber stark gegen Ruud Vormer (23.). Brügge riskierte nun mehr, bot dadurch Räume und wurde bestraft. Haaland scheiterte zunächst noch an Mignolet (30.), dann erhöhte der 20-Jährige mit seinem 14. Tor im elften Spiel in der Königsklasse. Mahmoud Dahoud und Thomas Meunier hatten stark vorbereitet.

Nach dem Wechsel ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen, um Kräfte für den Bundesliga-Kracher am Samstag zu sparen. Brügge war zu harmlos, um daraus Kapital zu schlagen. Aber auch vom BVB kam offensiv nicht mehr viel, auch wenn Favre in der 72. Minute seinen Kapitän Marco Reus aufs Feld schickte. Um sich nicht länger als nötig im Corona-Risikogebiet aufzuhalten, ging es noch in der Nacht mit der Gewissheit per Flieger zurück: Der Blitztrip nach Brügge war erfolgreich, die Bayern können kommen.