Als Fußballer kommt Michael Ballack auf 98 Länderspiele, nun setzt RTL den einstigen Mittelfeldakteur erstmals als Experten ein. Bei der Testpartie gegen Tschechien soll der 44-Jährige seine Erfahrungen aus mehr als einem Jahrzehnt in der Nationalmannschaft einbringen.

Der langjährige DFB-Kapitän Michael Ballack ist am Mittwoch bei der Live-Übertragung des Länderspiels der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Tschechien (Anstoß 20.45 Uhr/Vorberichte ab 20.15 Uhr) in Leipzig Experte des übertragenden TV-Senders RTL. An der Seite von Moderatorin Laura Wontorra wird der 44-Jährige, der erstmals für RTL im Einsatz ist, das Spiel corona-bedingt aus dem Studio 5 in Köln analysieren.

"Die Partie Deutschland gegen Tschechien ist nicht zuletzt durch den deutschen EM-Sieg 1996 ein Duell mit einer ganz besonderen Historie. Ich freue mich daher sehr, auch für RTL als TV-Experte meine Erfahrungen einzubringen", sagte Ballack. Als Kommentator der Partie fungiert Marco Hagemann, sein "Co" ist Ex-Nationalspieler Steffen Freund.

Der gebürtige Görlitzer stand selbst zwischen 1999 und 2010 in 98 Länderspielen für die deutsche Nationalmannschaft auf dem Platz und trug von 2004 an auch die Kapitänsbinde. Der vierfache Deutsche Meister - einmal mit dem 1. FC Kaiserslautern, dreimal mit dem FC Bayern und dreifache Fußballer des Jahres erreichte mit der DFB-Auswahl das Finale der WM 2002 in Japan und Südkorea sowie das Endspiel der EM 2008 in Österreich und der Schweiz. Seine aktive Karriere beendete der Mittelfeldspieler nach der Saison 2011/2012.

Nach der corona-bedingten Länderspielpause hatte sich das DFB-Team zuletzt mit zwei torreichen Unentschieden gegen die Türkei und die Schweiz (jeweils 3:3) und einem 2:1-Sieg gegen die Ukraine zurückgemeldet. Für die Tschechen stehen im Jahr 2020 in fünf Spielen drei Siege zu Buche. Insgesamt waren deutsche Auswahlteams in 25 Duellen mit Tschechien 16 Mal siegreich. Das größte Duell beider Mannschaften fand 1996 im Londoner Wembley-Stadion statt, als der heutige DFB-Direktor Oliver Bierhoff die deutsche Mannschaft mit seinem Golden Goal zum Europameister machte.