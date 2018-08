Sport

Gute Ablöse, dickes Gehalt: Barça freut sich auf Bayern-"Krieger" Vidal

Wechsel perfekt: Nach drei Jahren beim FC Bayern München sucht Arturo Vidal beim FC Barcelona eine neue "Herausforderung". Während Barça sich auf einen neuen Spielertypen freut, verbuchen die Münchner eine ordentliche Ablöse.

Der Wechsel von Arturo Vidal vom deutschen Rekordmeister FC Bayern zum FC Barcelona ist perfekt. Wie die Münchener auf ihrer Website bestätigten, einigten sich beide Klubs auf den Transfer. Laut spanischen Medienberichten soll der 31-jährige Chilene, der bei den Bayern noch einen Vertrag bis 2019 besaß, für eine Ablösesumme von 19 Millionen zum Klub des deutschen Torhüters Marc-Andre ter Stegen wechseln. Vidal erhält nach Barça-Angaben einen Dreijahresvertrag. Angeblich soll er pro Saison neun Millionen Euro netto verdienen - das wäre doppelt soviel wie in München.

"Ich möchte mich im Namen des FC Bayern bei Arturo für drei tolle Jahre herzlich bedanken", sagte der Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge: "Wir haben in dieser Zeit große Erfolge gefeiert, daran hatte Arturo maßgeblichen Anteil. Er ist auch in wichtigen Spielen immer vorangegangen, auf ihn konnten wir uns immer verlassen." Der Mittelfeldspieler erklärte, er habe die Zeit in München sehr genossen. "Ich möchte mich beim Verein dafür bedanken, dass ich noch einmal die Chance bekomme, eine neue Herausforderung in Barcelona anzunehmen", wird er zitiert.

Barça-Trainer Ernesto Valverde äußerte bereits seine Vorfreude auf den Zugang. "Er ist ein Krieger", sagte er vor dem Spiel der Katalanen gegen den AC Mailand im kalifornischen Santa Clara: "Er ist ein Spieler, der ein bisschen anders ist als die, die wir haben." Barça-Coach Ernesto Valverde bezeichnete Vidal als "Krieger", der "ein bisschen anders" sei als seine Teamkollegen. "Wir hoffen, dass er Energie ins Mittelfeld bringen kann. Er hat viel Erfahrung und hat für alle Teams, bei denen er unter Vertrag stand, viele Matches bestritten", so Valverde. "Er ist daran gewöhnt, große Partien zu spielen."

Am Freitagmorgen hatte sich Vidal noch im Trainingslager der Bayern am Tegernsee befunden und die Vormittagseinheit mit dem deutschen Rekordmeister absolviert. Am frühen Nachmittag verließ er dann in Begleitung von Sportdirektor Hasan Salihamidzic das Teamhotel, um letzte Details mit den Katalanen zu klären. Die Vorstellung Vidals beim spanischen Meister ist laut übereinstimmenden Medienberichten für kommenden Montag geplant.

Quelle: n-tv.de