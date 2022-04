Der FC Barcelona verliert ein Spiel, das er eigentlich verlieren kann: Drückend überlegen sind die Katalanen gegen Abstiegskandidat Rayo Vallecano, auch die lange Klubgeschichte sieht keine Pleite vor. Und doch: Es passiert. Auch, weil Pech und der Schiedsrichter mithelfen.

Der FC Barcelona hat in der Primera Division die nächste Heimniederlage hinnehmen müssen, sie ist sogar historisch. Die Katalanen verloren am Sonntagabend gegen Aufsteiger Rayo Vallecano mit 0:1 (0:1). Alvaro Garcia erzielte schon in der siebten Minute den entscheidenden Treffer. Es war die dritte Niederlage für Barça vor heimischem Publikum nacheinander. Noch nie in seiner langen Geschichte verlor der FC Barcelona innerhalb einer Saison drei Heimspiele in Serie. Zuletzt hatten die Katalanen gegen Cadiz in der Liga zuhause gepatzt.

Viel schmerzhafter war jedoch die Pleite in der Europa League gegen Eintracht Frankfurt (2:3). Die bedeutete das Aus in dem Wettbewerb, der für den finanziell desaströs aufgestellten Klub eine weitere Chance zur wirtschaftlich überlebenswichtigen Champions-League-Qualifikation dargestellt hätte. Die Umstände der Pleite gegen den Bundesligisten, der das Camp Nou nicht nur sportlich, sondern auch mit zigtausend Fans auf den Rängen überrascht hatte, sorgte in der Folge für schwere Verwerfungen innerhalb des Vereins.

Gegen Vallecano wurden die Heimfans Zeugen eines eigenartigen Spiels. Nach dem frühen Rückstand übernahm der Favorit sofort das Kommando. Doch trotz etlicher Chancen und drückender Überlegenheit gelang den Gastgebern nicht mehr der Ausgleich gegen ein Vallecano, das in der zweiten Hälfte nahezu jeden Zweikampf nutzte, um für eine längere Unterbrechung von Spiel und Spielfluss Barças zu sorgen.

Der Plan ging auf, auch weil Barça Pech mit Pfosten- und Lattentreffern sowie mit zwei äußerst unverständlichen Entscheidungen des Schiedsrichters hatte: Zweimal wurde Jungstar Gavi elfmeterwürdig gefoult, zweimal blieb ein Pfiff aus. Auch eine 13 Minuten lange Nachspielzeit half ihnen nicht mehr. Ousmane Dembélé verpasste den Ausgleich mit der letzten Aktion nach 103 Minuten aus zehn Metern, weil Alejandro Catena auf der Linie rettete.

So stand am Ende die zweite Niederlage der Saison gegen den Abstiegskandidaten, schon in der Hinrunde hatte Barça gegen den Verein aus Madrid verloren. Der FC Barcelona verpasste es, der Qualifikation für die Champions League noch näher zu kommen, blieb aber auf Platz zwei hinter dem als Meister so gut wie feststehenden Real Madrid. Fünf Spieltage vor Schluss hat Barça ein Polster von sechs Punkten auf Betis Sevilla auf Platz fünf, der nicht mehr zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.