Bei einem Pressschlag mit BVB-Stürmer Erling Haaland verletzt sich Manuel Neuer. Das Supercup-Spiel in Dortmund beendet der Keeper von Bayern München noch, doch einige Tage später werden die Schmerzen zu groß. Nun ist sein Einsatz im nächsten Bundesliga-Spiel in Gefahr.

Er hat alles gegeben und im Supercup auf die Zähne gebissen. Doch jetzt wurden die Schmerzen zu groß: Bayern München bangt um Nationalkeeper Manuel Neuer. Der 35-jährige Keeper setzt aktuell mit einer Kapselverletzung im Sprunggelenk aus und droht im nächsten Bundesliga-Spiel gegen den 1.FC Köln auszufallen.

Neuer zog sich die Verletzung beim 3:1 Erfolg des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Supercup bei Borussia Dortmund zu. In der 66. Minute des Spiels musste er sich nach einem Pressschlag mit Dortmunds Stürmer-Star Erling Haaland bereits einer kurzen Behandlung unterziehen, konnte dann jedoch das Spiel beenden.

Der Keeper fehlte beim Training am Donnerstag und Bayern München ließ es offen, ob Neuer bis zum kommenden Bundesliga-Heimspiel gegen den 1.FC Köln am Sonntag wieder fit sein wird. Wie die "Bild" berichtet, soll Neuers Einsatz zumindest in Gefahr sein. Die Zeitung nennt Neuers Abwesenheit vom Training eine "Vorsichtsmaßnahme, die der Schonung dient". Sein Ersatzmann, Sven Ulreich, käme sonst zu seinem ersten Einsatz nach seinem Gastspiel beim Zweitligisten Hamburger SV.

Vor seinem einjährigen Gastspiel in Deutschlands Norden kam der ehemalige Stuttgarter bereits zu 70 Einsätzen für Bayern München. Allein 47 davon absolvierte er in der Spielzeit 2017/2018, die Neuer zu großen Teilen aufgrund einer Fußverletzung verpasste. Damals hatte sich der Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft erst zur letztendlich desaströsen Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland zurückgemeldet.

Neuer steht bei Bayern München noch bis Juni 2023 unter Vertrag. Vor und nach seinem Mittelfußbruch im Jahr 2017 blieb er von langwierigen Verletzungen verschont. Sein designierter Bayern-Nachfolger Alexander Nübel ergriff vor der aktuellen Spielzeit die Flucht und ließ sich bis 2023 an den Ligue-1-Vertreter AS Monaco verleihen.