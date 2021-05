Nach gewonnener Meisterschaft will der FC Bayern die Saison versöhnlich ausklingen lassen. Doch auf das Beisammensein mit den Familien müssen die Profis nun doch erstmal noch verzichten.

Vor dem Spiel gegen den SC Freiburg sammelt der FC Bayern München noch einmal im Trainingslager Kräfte. Mit dabei auch Frauen, Freundinnen und Kinder der Profis. Doch das missfällt den örtlichen Behörden - und weisen die Fußball-Stars unmissverständlich auf die geltenden Corona-Regeln hin.

Frauen, Partnerinnen und Kinder der Bayern-Profis müssen das Trainingslager des deutschen Fußball-Meisters wieder verlassen. Das geht aus einer entsprechenden Anordnung des zuständigen Landratsamtes Traunstein hervor. Vom FC Bayern München war dazu zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Der alte und neue Meister tritt am Samstag (15.30 Uhr/Live im ntv-Ticker) zum vorletzten Bundesligaspiel dieser Saison beim SC Freiburg an.

Das Landratsamt stellte gegenüber Verein und Hotelbetreiber klar, dass alle Personen, die nicht zwingend zur Durchführung des Trainingsbetriebs notwendig seien, das Hotel noch am heutigen Freitag verlassen müssten. Angebote, die nicht der Übernachtung, Verpflegung oder dem Trainingsbetrieb der Berufssportler dienten, seien einzustellen. Sollten bei der angekündigten Prüfung Verstöße festgestellt werden, würden diese konsequent geahndet. "So gerne wir den FC Bayern bei uns zu Gast haben - klar ist: Regeln gelten für alle gleich", hieß es in dem Schreiben.

Nachdem sich einige Spielerfrauen sowie die Fußball-Profis und der Betreuerstab den Anforderungen des Hygienekonzepts mit Corona-Tests und häuslicher Quarantäne unterzogen hatten, durften sie zunächst zu ihren Männern in das Mannschaftshotel ziehen. Diese Möglichkeit nahm nach dpa-Informationen vom Donnerstag eine Handvoll Frauen wahr, sehr wenige kleine Kinder waren auch dabei. Die Deutsche Fußball Liga sieht in dem Bayern-Trainingslager keinen Verstoß gegen das Hygienekonzept, dem auch die Angehörigen der Spieler unterlagen.