Wilde Prügeleien mit Schlagwerkzeugen, auf am Boden Liegende wird eingetreten: In der Münchner Innenstadt gibt es am Sonntag einen Großeinsatz, weil mutmaßlich 80 Anhänger des FC Bayern und von 1860 München eine Massenschlägerei veranstalten. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntagabend kam es zu einer Massenschlägerei in der Münchner Innenstadt. Es soll sich bei den beiden Personengruppen um rivalisierende Fangruppierungen von Fußballvereinen gehandelt haben. Das bestätigt die Münchner Polizei. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren es Anhänger des FC Bayern und von 1860 München, die aufeinander einprügelten.

Das Polizeipräsidium München berichtet von einem "größeren Polizeieinsatz", nachdem gegen 22.15 Uhr mehrere Mitteilungen über "eine Schlägerei zwischen einer Vielzahl an Personen" eingegangen sei. "Vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich dort zwei Gruppen mit etwa je vierzig Personen für eine körperliche Auseinandersetzung getroffen hatten. Viele der Personen waren maskiert und einige führten Schlagwerkzeuge mit. Nach einer kurzen Auseinandersetzung hatte sich eine der Gruppen vom Tatort entfernt. Im Rahmen der Fahndung konnte eine Vielzahl an Personen kontrolliert werden, die wohl an der Auseinandersetzung beteiligt waren", hieß es weiter. Die Kriminalpolizei ermittele nun unter anderem wegen Landfriedensbruchs.

Keine Festnahmen und keine Stellungnahmen

In den Medienberichten wird davon ausgegangen, dass die Bayern-Fans den Anhängern von 1860 München aufgelauert hatten, als diese sich auf dem Heimweg vom Drittligaspiel bei Rot-Weiss Essen befanden (2:2). Fotos und Videos zeigten demnach, wie vermummte Personen brutal aufeinander schlugen. Auch auf am Boden liegende Menschen soll weiter eingetreten worden sein. Die Anhänger des FC Bayern sollen einheitlich weiße T-Shirts getragen haben, was auf eine geplante Aktion hinweisen würde. "Wer wen angegriffen hat, ist noch nicht sicher", wird ein Polizist in der "Bild" zitiert.

Stellungnahmen von den beiden Vereinen oder von Fan-Gruppierungen gibt es bisher nicht. Die Polizei München hat bisher keine Verdächtigen festgenommen, aber einen Zeugenaufruf gestartet und die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise gebeten.