Manuel Neuer wird dem FC Bayern München noch monatelang fehlen - und das sorgt für Druck beim Rekordmeister. Die Ziele sind groß, die Aufgaben kompliziert. Nun hat man sich offenbar zumindest mit einem Spitzentorwart auf ein Engagement geeinigt. Das sorgt jedoch für neue Probleme am Horizont.

Der mögliche Wechsel von Torhüter Yann Sommer zum deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München nimmt konkretere Formen an. Nach Informationen des Pay-TV-Senders Sky sind sich Sommer und die Bayern über einen Wechsel im Winter mündlich einig geworden. In München könnte der 34 Jahre alte Schweizer demnach einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Über diese Vertragsdauer hatte zuvor auch schon der Schweizer "Blick" berichtet. Auch die Verantwortlichen von Sommers aktuellem Klub Borussia Mönchengladbach wüssten von der Einigung.

Eine Freigabe im Winter wird es jedoch von Gladbacher Seite nur dann geben, wenn der Klub einen passenden Nachfolger für den Schweizer WM-Torhüter gefunden hat. Außerdem soll Trainer Daniel Farke seinen Schlussmann für die Rückrunde unbedingt behalten wollen. Sommers Vertrag in Gladbach läuft Ende Juni aus, der Schweizer gehört zu den besten Torhütern der Liga.

Was passiert mit Neuer?

Die Münchner suchen nach einem Ersatz für Nationaltorwart Manuel Neuer, der wegen eines Unterschenkelbruchs für den Rest der Saison ausfällt. Die angedachte Rückkehr-Aktion von Alexander Nübel, der derzeit an die AS Monaco in Frankreich ausgeliehen ist, stieß auf Widerstände. Eine Prognose, wann Neuer nach seiner schweren Verletzung zurückkehren könnte, liegt derzeit noch nicht vor.

Klar ist: Sollte mit Yann Sommer tatsächlich ein internationaler Spitzentorwart nach München wechseln und einen längeren Vertrag unterschreiben, wäre dies alles andere als eine Platzhalterlösung, alleine um den Kapitän zu vertreten. Neuers Vertrag läuft noch bis 2024, der Weltmeister von 2014 will in jedem Falle 2024 bei der Heim-EM im Tor der Nationalmannschaft stehen.

Die Verantwortlichen des Rekordmeisters hatten sich früh darauf festgelegt, die Verantwortung im Tor nicht führend in die Hände von Ersatztorwart Sven Ulreich zu legen. Der 34-Jährige genießt im Klub hohes Ansehen, als dauerhaften Neuer-Vertreter sieht man ihn indes auf allerhöchstem Niveau jedoch offenbar nicht. Ab Mitte Februar wartet auf den Bundesligisten auf dem Weg zu den ganz großen Zielen im Champions-League-Achtelfinale eine der höchstmöglichen Hürden: Dann trifft der FC Bayern auf den französischen Spitzenklub Paris Saint-Germain mit den Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar. Sommer wäre international sofort spielberechtigt.