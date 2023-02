Im Achtelfinale der Königsklasse trifft Eintracht Frankfurt auf den SSC Neapel. Der "Lehrlinge der Champions League" spielt gegen ein absolutes Topteam. Wie muss Frankfurt auftreten? Wo liegen die jeweiligen Stärken? Wer setzt sich durch? Vereins- und Bundesliga-Legende Karl-Heinz "Charly" Körbel liefert bei ntv.de die Antworten.

ntv.de: Herr Körbel, die Champions League gastiert heute in Frankfurt. Die Eintracht bekommt es mit SSC Neapel zu tun, unangefochtener Tabellenführer der Serie A. Wie hoch gewinnt die SGE?

Rekordspieler der Bundesliga und UEFA-Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt: Karl-Heinz "Charly" Körbel. (Foto: picture alliance / dpa)

Karl-Heinz "Charly" Körbel: (lacht) Klare Antwort: Es wird ein absolutes Knallerspiel. Ich hoffe auf ein 1:0.

Im Ernst: Beide Teams haben ihre Pflichtaufgaben am Wochenende in den jeweiligen Ligen problemlos gemeistert, jeweils mit 2:0-Siegen. Was für eine Parte erwarten Sie?

Es wird ein Hammerspiel werden! Man spürt in ganz Frankfurt ein elektrisierendes Kribbeln vor dem Spiel gegen Napoli. Es liegt etwas in der Luft. Die Fans sind heiß, die Mannschaft ist heiß, der ganze Verein fiebert dem Achtelfinale in der Champions League entgegen. Und klar: Alle hoffen, dass es so läuft wie in der letzten Saison gegen Barcelona oder West Ham. Für die Eintracht ist alles drin. Ich rechne mit einem engen Spiel.

Ein Spiel, in dem der erste Fehler schon entscheidend sein kann?

Entscheidend vielleicht nicht. Aber es kann durchaus ein Abtasten stattfinden, bei dem jedes Team auf einen Fehler der anderen Mannschaft wartet. Bei der geballten Offensivpower auf beiden Seiten kann es aber auch ein Hin und Her von Beginn an geben. Schnelle Flankenläufe, Dribblings am und im Strafraum. Torabschlüsse. Ich freue mich total auf das Spiel! Klar ist, dass die Gruppenphase vorbei ist: Zwei Spiele, danach heißt es: Du bist weiter - oder raus.

Wo liegen die Stärken Napolis, wo die der Eintracht?

Beide Teams sind voller Selbstvertrauen. Neapel hat in der Serie A nur ein Spiel bislang verloren, führt die Tabelle mit 15 Punkten Vorsprung an, hat die meisten Tore geschossen, die wenigsten kassiert. Sie haben schlichtweg einen Lauf, spielen ihren Stiefel runter.

Und die Eintracht?

Die hat am Wochenende gegen Bremen gezeigt, wie abgezockt sie mittlerweile auftreten kann. Die 0:3-Pleite in Köln ist abgehakt, vielleicht war es ein Weckruf genau zur richtigen Zeit. Das Selbstvertrauen, jeden schlagen zu können, ist absolut da! Und mal ehrlich: Wer Barcelona ausschaltet, kann auch gegen Neapel bestehen. Bei allem Respekt vor dieser Klassemannschaft.

Respekt ist auf beiden Seiten vorhanden. Die Eintracht unterschätzt nach dem Europapokalsieg in der Vorsaison auch niemand in der Champions League mehr …

Charly Körbel Karl-Heinz "Charly" Körbel spielte von 1972 bis 1991 für Eintracht Frankfurt und ist mit 602 absolvierten Bundesligapartien der Rekordspieler der Liga. Sechs Mal trug er das deutsche Nationaltrikot. Mit der Eintracht gewann er vier Mal den DFB-Pokal (1974, 1975, 1981, 1988) und den UEFA-Cup (1980). In den 1990ern saß er bei den Frankfurtern auch auf der Trainerbank. Heute leitet er die Eintracht-Frankfurt-Fußballschule.

Absolut! Das spürt man. Von Neapel-Seite sagt auch keiner: Wer ist Frankfurt? Die hauen wir weg! (lacht) Dieses Standing hat sich die Eintracht aber hart erarbeitet, nicht nur mit dem Europapokal-Triumph, das hat schon vorher begonnen. Eintracht Frankfurt ist mittlerweile eine sehr gute Adresse im europäischen Fußball.

Dieses gute Standing macht sich auch auf dem Transfermarkt bemerkbar. Im Winter kam Philipp Max für den linken Flügel. Er spielt bislang, als ob er schon jahrelang bei der Eintracht sei. Auf wen kommt es gegen Neapel besonders an?

Das Team steht im Mittelpunkt, ist gefordert. Ein Randal Kolo-Muani kann vorn auch nur glänzen, wenn hinten beispielsweise ein Makoto Hasebe alles zusammenhält und Kevin Trapp im Tor brilliert. Klar ist: Beide Mannschaften haben ihre Stärken in der Offensive! Mit einem 0:0 rechne ich daher erst einmal nicht. Interessant wird sein, ob Kolo-Muani seine Schnelligkeit und seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor auch gegen eine international gestandene Abwehr ausspielen kann. Im Gegenzug muss Frankfurt als Team verhindern, dass Napolis Offensive um Victor Osimhen ins Rollen kommt.

Am Ende muss Nationaltorwart Trapp wieder einen Sahnetag haben …

Davon ist auszugehen! Da mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen: Wir brauchen einen Super-Kevin und den werden wir auch kriegen. Aber am Ende des Tages muss das gesamte Team gut funktionieren, auch die Spieler, die in der zweiten Hälfte von der Bank kommen. Aber auch da bin ich absolut sorgenfrei. Wir sind mittlerweile sehr breit gut aufgestellt. Das gilt hinten, im Mittelfeld und auch vorne.

Also kann die Eintracht völlig ohne Druck aufspielen, das Spiel genießen?

Nein, Druck ist da! Jetzt geht's ums Eingemachte. Die Eintracht spielt Achtelfinale in der Champions League. Da spielst du nicht aus Jux und Dollerei, da willst du bestehen und weiterkommen. Die Erwartungshaltung hat sich im Vergleich zur Saison des Europapokalsiegs etwas nach oben verschoben. Wir haben auch in der Gruppenphase schon bewiesen, dass wir keine Laufkundschaft sind, dass mit uns zu rechnen ist, dass man die Eintracht nicht unterschätzen sollte, auch wenn wir in der ersten Königsklassensaison der Vereinsgeschichte noch so etwas die die Lehrlinge der Champions League sind.

Frankfurt gegen Neapel gab es vor knapp 30 Jahren schon einmal, damals im UEFA-Cup. Frankfurt setzte sich damals knapp durch. Welche Mannschaft kommt diesmal eine Runde weiter?

Jupp Heynckes war damals Trainer der Eintracht, ich Co-Trainer. Wir sind damals weitergekommen, aber das war eine ganz andere Zeit. Das Waldstadion war nicht ausverkauft, heute ist das ein Unding. Die Fans werden gegen Neapel wieder der 12. Mann sein, komplett hinter der Mannschaft stehen, das ganze Spiel über unterstützen. Die Fans sind heiß, die Mannschaft auch. Ich tippe auf ein 1:0 zu Hause und auf ein Remis in Neapel - und dann mal schauen, wie es weitergeht!

Mit Karl-Heinz "Charly" Körbel sprach Thomas Badtke