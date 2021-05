Die türkische Süper Lig hat ihren Meister gefunden. Es war ein spannendes Saisonfinale. Denn vor dem letzten Spieltag konnten sich noch alle drei Istanbuler Großklubs Chancen auf die Meisterschaft ausrechnen. Doch oben stehen kann am Ende nur ein Club.

Besiktas Istanbul hat sich in einem spannenden Meisterschafts-Finale in der Türkei gegen die Lokalrivalen Fenerbahce und Galatasaray durchgesetzt und sich um 16. Mal zum Titelträger gekrönt. Besiktas gewann am letzten Spieltag der türkischen Fußball-Meisterschaft 2:1 (1:1) bei Göztepe Izmir und sicherte sich den Titel vor dem punktgleichen Zweiten Galatasaray Istanbul, dem auch ein souveränes 3:1 (0:1) gegen Yeni Malatyasport nicht reichte.

Vor dem letzten Spieltag hatten sich sogar noch drei Teams Chancen auf den Titel ausgemacht: neben Besiktas und Galatasaray auch der dritte Istanbuler Großclub Fenerbahce. Fenerbahce, das weiter auf den verletzten Ex-Nationalspieler Mesut Özil verzichten muss, konnte seine Außenseiter-Chance im Saisonfinale aber nicht nutzen. Das Team hätte einen Sieg bei Kayserispor gebraucht und gleichzeitig auf Patzer der Konkurrenz hoffen müssen, am Ende war das späte 2:1 (0:1) beim Tabellen-17. aber wertlos.

Für Besiktas begann das Saisonfinale gleich gut: Der Kroate Domagoj Vida brachte die "Schwarzen Adler" relativ früh in Führung (10. Minute), Alspaslan Öztürk gelang eine knappe Viertelstunde später der Ausgleich (24.). Rachid Ghezzal schoss sein Team mit einem verwandelten Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit zum Titel (69.). Für das Team von Trainer Sergen Yalcin war es der erste Titel seit 2017. Die Fans honorierten dies gleich mit über Hunderttausend Likes nach wenigen Minuten auf einen Meisterschaftspost des Teams.

In der vergangenen Saison war erstmals Basaksehir FK Meister geworden. Der Lieblingsclub des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan beendete diese Saison auf Rang zwölf.