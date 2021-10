Das 7:1 gegen Inter Mailand gilt als das beste Spiel der Gladbacher Vereinsgeschichte. In offiziellen Statistiken wird das Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister nicht geführt. Das heute vor 50 Jahren ausgetragene Spiel ist für viele auch der größte Betrug der Geschichte.

Roberto Boninsegna gefällt sich auch 50 Jahre danach in der Rolle als Unschuldslamm. "Immer wieder wird mir in Deutschland unterstellt, die Verletzung nur gespielt zu haben. Das stimmt nicht, ich habe nicht geschauspielert. Die Dose hat mich am Kopf getroffen, und ich bin bewusstlos zu Boden gefallen", sagte der einstige italienische Fußball-Nationalspieler und nahm zu jenem Vorkommnis Stellung, das sich heute zum 50. Mal jährt.

Boninsegna war am 20. Oktober 1971 bei Borussias 7:1-Triumph gegen Inter im Achtelfinale des Europapokals der Landesmeister von einer Cola-Büchse getroffen worden und zu Boden gegangen. Die UEFA annullierte später die Begegnung, die der damals auf dem Platz stehende 1974er-Weltmeister Rainer Bonhof als "Gladbachs bestes Spiel jener Dekade" bezeichnete.

München oder Gladbach: Hauptsache Deutschland

Boninsegna kann den Platz nur auf der Trage verlassen. (Foto: imago images/Horstmüller)

Vor allem in Gladbach wurde Boninsegna Betrug vorgeworfen. Das Rückspiel in Mailand in San Siro verloren die Gladbacher 2:4, das annullierte Duell wurde im Berliner Olympiastadion wiederholt. Ein torloses Unentschieden reichte Inter zum Weiterkommen.

Doch jenes 7:1 ist noch heute bei den Borussia-Fans heiß diskutiert. So wie ein Herbststurm die Bäume zerzaust, flog vor 50 Jahren die Borussia über Inters Starensemble hinweg. Der Renommierklub hatte bei der Buchung des Fluges Mönchengladbach zunächst für einen Vorort von München gehalten.

Doch nach dem Debakel am Niederrhein dürfte jedem Inter-Star Mönchengladbach ein Begriff gewesen sein. Die Zeitungen schwelgen am Tag danach zu Recht. "Das ist kein Resultat, sondern ein Traum", formulierte der "Kicker".

Und "Bild" urteilte: "Das größte Spiel, das es je wohl auf deutschem Boden gegeben hat." Die "Süddeutsche Zeitung" attestierte der Borussia das "beste Spiel der Vereinsgeschichte".

Büchse leer oder Büchse voll?

Die Annullierung des Sensations-Ergebnisses wird noch heute bei den Borussen als große Ungerechtigkeit gewertet. Fast 50 Jahre nach dem Büchsenwurf hat Bonhof indes seinen Frieden mit dem vermeintlichen Schauspieler Boninsegna geschlossen. "Natürlich tut es noch weh, und beide Seiten bleiben bei ihrer Argumentation. Aber ich bin mit Roberto im Reinen", betonte der heutige Klub-Vizepräsident.

Er sei noch immer der Meinung, "dass die Dose leer war. Er behauptet nach wie vor, dass er bewusstlos und die Dose voll war", sinnierte Bonhof.

Nur 27.500 Zuschauer durften diesem wahrlich historischem Fußball-Spektakel beiwohnen. Und im TV war das Sensationsspiel auch nicht zu sehen. Borussias damaliger Geschäftsführer Helmut Grashoff konnte sich mit dem Westdeutschen Rundfunk nicht über die Lizenzgebühr einigen. Der WDR wollte das Spiel für 60.000 Mark (rund 30.000 Euro) übertragen. Grashoff verlangte "plus Mehrwertsteuer", die damals bei zehn Prozent lag.

Der WDR bestand auf inklusive. Die weltweite Ausstrahlung scheiterte somit an 3000 Euro. Wohl dem, der heute noch eine Eintrittskarte vorweisen kann und behaupten darf: "Ich war dabei!"

"Geschocktes" Inter legt Protest ein

In den 1970ern sahen die Funktionäre auch bei Diskussionen sehr gut aus. (Foto: imago images/WEREK)

In der 28. Minute trug sich jene ominöse Szene zu, die zu vielen strittigen Diskussionen führte. Boninsegna, der in der 19. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich erzielt hatte, wurde von einer aus den Zuschauerrängen geschleuderten Coca-Cola-Dose am Kopf (Inter) oder an der Schulter (Borussia) getroffen. Voll (Inter) oder leer (Borussia)?

Jedenfalls wurde Boninsegna auf einer Trage vom Platz gebracht. Wie schwer die vermeintliche Blessur des Inter-Stürmers war, konnte später nicht einwandfrei festgestellt werden, denn ein deutscher Arzt erhielt keinen Zutritt zur Kabine der Italiener.

Die Italiener spielten auf Anraten des UEFA-Beobachters weiter, legten aber nach dem Spiel Protest gegen die Spielwertung ein. Die Begründung: die Mannschaft sei geschwächt und geschockt gewesen. Überhaupt sei Sicherheit auf dem Bökelberg nicht gewährleistet gewesen. So entschied die UEFA, das Ergebnis zu annullieren und ein Wiederholungsspiel auf neutralem Platz anzusetzen. Das vielleicht größte Spiele der Gladbacher war Makulatur...