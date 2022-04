Die Fußballer der SpVgg Bayreuth feiern am Ostermontag einen phänomenalen Sieg. Nach einem 4:0 gegen die Reserve des FC Bayern ist den Franken der Aufstieg in die 3. Liga fast nicht mehr zu nehmen. Doch die anschließende Party wird von einem unfassbaren Gewalt-Akt überschattet.

Es hätte das schönste Fußball-Fest der vergangenen 35 Jahre werden können, doch es wurde einer der bittersten Momente in der Vereinsgeschichte der SpVgg Bayreuth. Der Tag, an dem der Traum vom Aufstieg in die 3. Liga einen Riesenschritt näherkam, endete mit einem verstörenden Akt der Gewalt. Die Fußballer des Regionalligisten hatten am Ostermontag die Zweitvertretung des FC Bayern beeindruckend her gespielt, mit 4:0 gewonnen und in der Tabelle elf Punkte zwischen sich und den Tabellenzweiten gelegt (wenngleich dieser noch ein Spiel weniger hat).

Den Erfolg und den nahenden Aufstieg hatte die Mannschaft mit einem gemeinsamen Abend in der Innenstadt ausklingen lassen wollen, ehe es zu diesem schrecklichen Vorfall kam. Drei Spieler der Spielvereinigung wurde laut Klubmitteilung "auf das Allerübelste" zusammengeschlagen. Zwei Fußballer mussten auf die Intensivstation gebracht werden, ein weiter liegt wegen schwerer Kopfverletzungen zur Beobachtung im Krankenhaus.

Wie die Bayreuther via Instagram mitteilten, traten die Täter noch auf ein Opfer ein, obwohl es bereits bewusstlos am Boden lag. Nur weil Teamkameraden sich eingemischt hätten, hätte wohl Schlimmeres verhindert werden können, heißt es. Bei den brutalen Tätern soll es sich um eine vierköpfige Gruppe handeln, die bereits vorher durch Pöbeleien, nicht aber durch tätliche Angriffe auffällig geworden sei. Wie die Bayreuther klarstellen, seien das augenscheinlich keine Fans des FC Bayern gewesen.

Die Tat wurde zur Anzeige gebracht, die Ermittlungen der Polizei laufen. Die Behörden und der Verein bitten Zeugen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Beobachtungen zwischen 2 und 4 Uhr in der Bayreuther Innenstadt (Erlanger Straße und weitere Umgebung) gemacht haben, um Mithilfe und Hinweise. "Wir als SpVgg Bayreuth werden in Zusammenarbeit mit der Polizei die vier Täter dingfest machen, damit diese seitens der Justiz ihre gerechte Strafe erhalten", heißt es in dem Klubstatement.