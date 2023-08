Jürgen Klopp geht leer aus: Der umworbene Moises Caicedo wechselt zum FC Chelsea und watscht den deutschen Trainer vom FC Liverpool damit gehörig hab. Ob er allerdings wirklich ein Rekordtransfer ist, steht noch nicht fest.

Der FC Chelsea hat das Wettbieten um Moises Caicedo offenbar gewonnen. Die Blues zahlen die Rekord-Transfersumme in Höhe von 133 Millionen Euro für den 21 Jahre alten Mittelfeldspieler. Darauf hätte sich Chelsea mit Brighton & Hove Albion geeinigt, berichteten mehrere Medien am Vormittag übereinstimmend. Dies wäre die höchste Summe für einen Neuzugang in der Geschichte der englischen Premier League. Allerdings soll lediglich das Gesamtpaket 133 Millionen Euro betragen, die Sockelablöse soll davon "nur" 116 Millionen Euro ausmachen. Damit wäre weiterhin Weltmeister Enzo Fernández mit seinen 124 Millionen Euro Rekordmann der Liga und der Blues.

Rekordtransfer oder nicht: Es ist das Ende eines verrückten Pokers. In der vergangenen Woche hatte bereits Liverpools Teammanager Jürgen Klopp einen Wechsel des Nationalspielers aus Ecuador zu den Reds bestätigt. Doch dann folgte die Ohrfeige: Doch Caicedo wollte unbedingt zu Chelsea. Nun steht der deutsche Trainer mit leeren Händen und als großer Verlierer da. Auch den Ex-Dortmunder Jude Bellingham (Real Madrid) hatten die Reds schon nicht bekommen. Beim 19-jährigen Sechser Romeo Lavia von Absteiger FC Southampton duellieren sich jetzt Chelsea und Liverpool erneut.

In London erhält Caicedo dem Vernehmen nach einen Vertrag über acht (!) Jahre. Chelsea ist dafür bekannt, lange Vertragslaufzeiten zu nutzen, um Strafen zu umgehen. Das Financial Fair Play erlaubt, die Ablöse über die Vertragsdauer eines Spielers zu verteilen. Auch Michailo Mudryk unterschrieb im Januar einen Vertrag über achteinhalb Jahre.

Caicedo stand am Wochenende beim 4:1 gegen Luton Town schon nicht mehr im Kader von Brighton. Chelsea hatte zum Saisonauftakt 1:1 gegen Liverpool gespielt. Caicedo wird nun wohl im Team von Mauricio Pochettino an der Seite von Fernández auflaufen. Und einer von beiden wird der Rekordmann der Premier League sein.