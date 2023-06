Die deutsche U21-Nationalmannschaft geht als Titelverteidiger in die EM. Doch die Hoffnungen auf einen Erfolg erhalten gleich im Auftaktspiel gegen Israel einen Dämpfer. Zwar spielt das Team von Trainer Antonio Di Salvo lange in Überzahl, doch es scheitert gleich zweimal vom Elfmeterpunkt.

Youssoufa Moukoko stand nach dem enttäuschenden EM-Start regungslos auf dem Rasen, Trainer Antonio Di Salvo stapfte pitschnass in Richtung Kabine: Trotz langer Überzahl ist die deutsche U21 zu Beginn ihrer Mission Titelverteidigung nicht über ein mageres 1:1 (1:1) gegen Israel hinausgekommen. Sowohl Jungstar Moukoko als auch Jessic Ngankam vergaben im Starkregen von Kutaissi einen Foulelfmeter.

Kapitän Yann Aurel Bisseck (26.) von Aarhus GF traf zumindest zum Ausgleich. Moukoko zu Beginn (3.) und der Herthaner Ngankam kurz vor Schluss (78.) scheiterten jeweils vom Punkt. Dor Turgeman hatte den klaren Außenseiter, der nach einer umstrittenen Gelb-Roten-Karte gegen Eden Karzev (45.) lange in Unterzahl agieren musste, in Führung gebracht (20.).

Die DFB-Auswahl, die wegen einiger Absagen und Ausfällen nicht zu den engen Titelfavoriten gehört, steht damit bereits am Sonntag gegen Tschechien unter Druck. Am letzten Vorrundenspieltag geht es am 28. Juni gegen Mitfavorit England.

Erste Aktion im Strafraum - erster Elfmeter

In der Innenverteidigung durfte überraschend Schalkes Senkrechtstarter Henning Matriciani neben Bisseck beginnen, im Zentrum bekam der Kölner Denis Huseinbasic das Vertrauen. Gegen die Israelis, die Deutschland in der EM-Quali zweimal nur hauchdünn bezwingen konnte, begann die der dreimalige Europameister gleich druckvoll.

Mit der ersten Aktion im gegnerischen Sechzehner wurde Kevin Schade von den Beinen geholt, Sturmhoffnung Moukoko - der mit seinen 30 Millionen Euro Marktwert teurer ist als die gesamte israelische Mannschaft (20 Mio.) zusammen - scheiterte jedoch an Keeper Daniel Peretz. Auf der Gegenseite traf Turgeman mit dem ersten gefährlichen Konter zur Führung - und ließ dabei A-Nationalspieler Josha Vagnoman ziemlich alt aussehen.

Vagnoman trifft, aber Abseits

Wenige Hundert DFB-Anhänger trotzten dem georgischen Dauerregen im offenen Ramaz Shengelia Stadium - und sahen eine prompte Antwort ihres Teams. Nach einem maßgenauen Freistoß aus dem Halbfeld von Spielmacher Angelo Stiller nickte Abwehrhüne Bisseck zum verdienten Ausgleich ein.

Und Deutschland blieb dran. Vagnomans strammer Abschluss landete zwar im Tor, Moukoko stand jedoch im strafbaren Abseits (37.). Yannik Keitel scheiterte mit einem Schlenzer am israelischen Keeper (41.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam es bitter für den Underdog. Karzev und Linksverteidiger Luca Netz grätschten beide zum Ball, der französische Schiedsrichter Willy Delajod stellte den Israeli vom Platz (45.) - Fehlentscheidung.

Das verschaffte dem Di-Salvo-Team Räume, erneut BVB-Juwel Moukoko und Keitel (55.) vergaben jedoch die ersten Großchancen im zweiten Durchgang. Deutschland rannte an - ohne Erfolg. Auch Ngankam fand vom Punkt seinen Meister im israelischen Schlussmann.