Als Titelverteidiger starten die DFB-Junioren in die U21-Europameisterschaft. Es geht in Georgien und Rumänien nicht nur um den Sieg, sondern auch um die Qualifikation für die Olympischen Spiele. Einige Spielberechtigte fehlen, andere wollen die Bühne für sich nutzen.

Gegen wen spielt Deutschland und wie sind die Chancen des Teams?

Deutschland hat zuletzt dreimal in Serie das Finale erreicht und die Turniere 2017 und 2021 gewonnen. Dennoch reist das Team nicht als Top-Favorit zur EM. Die Olympia-Qualifikation ist das Minimalziel. Erster Gegner ist am Donnerstag (18 Uhr/Sat.1 und im ntv.de-Liveticker) Israel, gegen das sich Deutschland in der Qualifikation zweimal knapp durchsetzte. Anschließend geht es gegen Tschechien (25. Juni) und EM-Mitfavorit England (28. Juni).

Wie läuft das Turnier ab und wer sind die Favoriten?

Die zwei besten Teams jeder der vier Vierergruppen qualifizieren sich für das Viertelfinale. Dort würde der deutsche Gegner aus der Gruppe A kommen, in der 2021er-Finalist Portugal, die Niederlande, Belgien und Co-Gastgeber Georgien spielen. Neben England reist Frankreich mit dem nominell stärksten Kader an und gilt daher als Top-Favorit.

Welche Stars sind dabei?

Größter Star im deutschen Team ist Stürmer Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund. Kevin Schade und Josha Vagnoman haben ebenfalls schon Erfahrung im A-Nationalteam. International im Fokus stehen Bayerns Ryan Gravenberch (Niederlande), Arsenals Emile Smith Rowe und Liverpools Harvey Elliott (beide England), Gladbachs Manu Koné (Frankreich), Milans Sandro Tonali (Italien) oder der Ukrainer Mykhailo Mudryk vom FC Chelsea.

Warum fehlen Spieler wie Florian Wirtz und andere Stars?

Deutschland verzichtet auf seine Toptalente Wirtz und Jamal Musiala sowie Innenverteidiger Malick Thiaw, die fest zum Team von Bundestrainer Hansi Flick gehören. Der Georgier Chwitscha Kwarazchelia von SSC Neapel sagte seine Teilnahme kurzfristig ab. Auch andere Stars, die noch im U21-Alter sind, gehören längst den A-Nationalteams an und fehlen daher: Englands Jude Bellingham, der Norweger Erling Haaland, die Spanier Gavi und Pedri oder der Franzose Aurélien Tchouaméni.

Wer löst das Olympia-Ticket?

Neben Gastgeber Frankreich qualifizieren sich drei weitere Teams für die Spiele 2024 in Paris. England kann das Ticket nicht lösen, da es bei Olympia ein Team Großbritannien gibt. Sollten weder England noch Frankreich ins Halbfinale einziehen, gibt es ein Playoff-Match zwischen den beiden Halbfinal-Verlierern. Sind sowohl Frankreich als auch England im Halbfinale dabei, findet das Playoff zwischen den zwei besten Viertelfinal-Verlierern statt. Diese werden auf Basis des Erfolgs in der Gruppenphase bestimmt.

Wo wird gespielt?

Die deutsche Mannschaft bestreitet ihre Vorrunden-Partien in Georgien. Zum Start geht es in der drittgrößten Stadt des Landes, Kutaissi, gegen Israel. Die beiden übrigen Vorrunden-Spiele finden in Batumi am Schwarzen Meer statt, wo das deutsche Team auch sein Quartier bezieht. Im Viertelfinale könnte es in die Hauptstadt Tiflis gehen, ein mögliches Olympia-Playoff würde in der rumänischen Hauptstadt Bukarest gespielt.

Wo kann man die Spiele im TV sehen?

Die Partien der deutschen Mannschaft sind im Free-TV bei Sat.1 zu sehen. Prosieben Maxx, ran.de und Joyn zeigen alle weiteren Begegnungen des Turniers live.