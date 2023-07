Die deutschen U19-Juniorinnen kämpfen sich dramatisch ins Finale der Europameisterschaften, doch in einem mindestens genauso engen Endspiel reicht es dann nicht mehr: Weil im Elfmeterschießen drei deutsche Spielerinnen scheitern, verteidigt Spanien den Titel.

Ganz nah dran waren die U19-Juniorinnen des DFB am siebten Titel bei einer Europameisterschaft, doch am Ende reicht es nicht ganz: Die Auswahl von Bundestrainerin Kathrin Peter verlor beim Turnier in Belgien das Finale nach Elfmeterschießen 2:3 gegen Titelverteidiger Spanien. Nach der Verlängerung hatte es 0:0 gestanden. Zwar konnte Torhüterin Rebecca Adamczyk zwei Elfmeter der Ibererinnen abwehren, doch weil drei deutsche Schützinnen scheiterten, gab es im strömenden Regen auch deutsche Tränen. Im vierten EM-Finale zwischen dem weiblichen U19-Nachwuchs aus Deutschland und Spanien setzte sich so zum dritten Mal eine spanische Auswahl durch.

Die Spanierinnen wirkten zunächst ballsicherer und optisch überlegen, konnten sich aber ebenso wie das deutsche Team kaum einmal in Tornähe entscheidend durchsetzen. Franziska Kett besaß mit einem Schuss aus 18 Metern kurz vor der Halbzeit eine der wenigen Möglichkeiten. Die bis dahin beste Chance vergab nach dem Wechsel Alara Sehitler, die den Ball freistehend am Tor vorbeispitzelte (50.). Kurz darauf scheiterte erneut Kett aus guter Position an Torhüterin Txell Font (52.).

Das nun mutigere deutsche Team drängte auf die Führung, hatte jedoch Glück, dass Lucía Corrales bei einem Konter den Ball in der 89. Minute nur an den Pfosten schob. In der Verlängerung gab es trotz aller Bemühungen auf beiden Seiten kaum zwingende Szenen, so dass die Entscheidung erst im Elfmeterschießen fiel.

Dramatische Aufholjagd im Halbfinale

Schon das Halbfinale war ein echter Krimi: 0:2 lagen die deutschen Juniorinnen früh gegen Frankreich zurück, erst in der dritten Minuten der Nachspielzeit rettete sich das DFB-Team in die Verlängerung. Dort sorgte Paulina Platner dann wenige Minuten vor einem drohenden Elfmeterschießen für den deutschen Finaleinzug. Bei Sport1 bejubelte Bundestrainerin Kathrin Peter "eine unglaubliche Energieleistung" ihrer Mannschaft, die nun noch "den letzten Schritt zum EM-Titel machen" solle. Der letzte Schritt gelang nun nicht mehr ganz, dennoch war die Europameisterschaft spätestens nach dem dramatischen, mit viel Moral erkämpften Finaleinzug ein voller Erfolg.

Schon durch den Einzug ins Halbfinale bereits für die U20-WM qualifiziert. "Bei einer Weltmeisterschaft haben unsere Spielerinnen die Möglichkeit, sich auf einer großen Bühne mit den besten Nationen der Welt zu messen und weitere internationale Erfahrungen zu sammeln, die ihnen perspektivisch in ihrer Laufbahn helfen werden", hatte Peter gesagt. In der Vorrunde hatte das deutsche Team Österreich (6:0) und Gastgeber Belgien (2:0) besiegt, das letzte Spiel ging gegen die Niederlande verloren (1:3).

Aus dem Kader der Europameisterinnen von 2011 steht nur Mittelfeldspielerin Kathrin Hendrich heute im Aufgebot der A-Nationalmannschaft, die am Donnerstag gegen Südkorea den Einzug ins WM-Achtelfinale sicherstellen möchte.