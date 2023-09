Kai Havertz beklagt im Rückblick auf die missratene Fußball-WM in Katar fehlenden Rückhalt der deutschen Fans. Einige Gründe könne er verstehen, allerdings nicht, dass es fußballerisch keinen "Support" gab. Ohne Rückenwind aus der Heimat, findet Havertz, seien Erfolge schwierig zu erreichen.

Überraschende Ansage: Nationalspieler Kai Havertz hat fehlende Unterstützung der Fans für die DFB-Auswahl beklagt. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft sei bei der Weltmeisterschaft Ende 2022 in Katar auf sich alleine gestellt gewesen. "Auch wenn ich nicht alle einbeziehe", sagte der Offensivspieler des FC Arsenal vor dem Testspiel an diesem Samstag (20.45 Uhr/RTL und im Liveticker bei ntv.de) gegen Japan. "Für uns Fußballer sind Fans extrem wichtig, weil das natürlich auch Kraft verleiht. Wenn man gesehen hat, was die anderen Nationen für Fans hatten und für einen Support. Das hat bei uns - meiner Meinung nach - ein bisschen gefehlt."

Die Fans seien "der zwölfte Mann" und gäben vor allem in schlechten Phasen die Unterstützung. "Und die haben wir nicht hundertprozentig jedes Mal gespürt", sagte Havertz. "Aber nichtsdestotrotz versuchen wir, mit guten Leistungen, die Fans wieder ins Boot zu holen und wieder für Euphorie zu sorgen. Das geht nur über Siege." Nach dem Test gegen Japan spielt die DFB-Auswahl am Dienstag in Dortmund gegen Vizeweltmeister Frankreich. Die Kritik der vergangenen Monate sei "oftmals" laut Havertz "nicht zurecht" ausgesprochen worden. "Aber wir sind damit als Team gut umgegangen", sagte der 24-Jährige. "Wir gehen jetzt in die Spiele, um sie zu gewinnen."

Hansi Flick macht das "sensationell, momentan"

Vornehmlich die Diskussion um die Regenbogenbinde, Katar als Gastgeber und der Turniertermin im Winter hatten die Freude an der WM zumindest in Deutschland abseits sportlicher Leistungen stark gedämpft. "Man kann das Land nur noch auf seine Seite ziehen, indem man liefert", betonte Julian Brandt von Borussia Dortmund während der gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ehemaligen Leverkusener Teamkollegen Havertz. "Du musst gut in die EM hineinfinden und dann bestenfalls erfolgreich sein."

Für Bundestrainer Hansi Flick findet er derweil nur lobende Worte: "Er hat in den letzten Wochen und Monaten eine Menge auf die Schnauze bekommen. Ich finde, er macht es sensationell momentan. Er ist sehr klar in seinen Ansprachen. Ich glaube, dass er ganz genau weiß, was er möchte, was er verlangt. Das bringt er so rüber." Wichtig sei aber am Ende, "was am Samstag und Dienstag passiert und wonach man am Ende bewertet wird."