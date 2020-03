Nach Informationen unserer Redaktion wird das verschobene Bundesliga-Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwochabend vor leeren Rängen stattfinden. Grund dafür ist die Risikominimierung des sich rasch ausbreitenden Coronavirus.

Das emotionale Rheinderby in der Fußball-Bundesliga zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln wird nach Informationen unserer Redaktion ohne Zuschauer stattfinden. Die Partie ist am Mittwoch für 18.30 Uhr (im Liveticker bei ntv.de) angesetzt. Eine offizielle Bestätigung soll es bei einer Presserunde am Mittag geben. Grund für die Entscheidung ist die Risikominimierung des sich rasch ausbreitenden Coronavirus. Die Partie des 21. Spieltags war bereits einmal verschoben worden. Grund dafür: Sturmtief "Sabine", das in Nordrhein-Westfalen große Schäden angerichtet hatte.

Noch am vergangenen Wochenende war das Heimspiel der Gladbacher gegen Borussia Dortmund vor Zuschauern über die Bühne gebracht worden. Doch bereits um das Spiel gab es große Diskussionen. Denn der Kreis Heinsberg, dort haben sich bundesweit die meisten Menschen mit dem Virus angesteckt, liegt nur etwa zehn Kilometer vom Borussia-Park entfernt. Am Montag hatte es dort auch den ersten Todesfall im Zusammenhang mit dem Virus gegeben.

Zuletzt hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn eindringlich dafür geworben, Großveranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern offensiver abzusagen. Karl-Josef Laumann (CDU), Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen, hatte daraufhin angekündigt, die Empfehlung von Spahn umzusetzen. Das würde auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 am Wochenende betreffen. Zuständig sind in NRW aber die Gesundheitsämter.