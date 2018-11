Sport

BVB in Pokal gegen Werder: Der FC Bayern muss wieder nach Berlin

In der Fußball-Bundesliga setzt es für den FC Bayern in Berlin eine Niederlage, nun treten die Münchner in Achtelfinale des DFB-Pokal wieder bei der Hertha im Olympiastadion an. Borussia Dortmund hat ein Heimspiel gegen Bremen, Schalke empfängt die Fortuna.

Der FC Bayern München tritt im Achtelfinale des DFB-Pokals bei Hertha BSC an, Bundesliga-Tabellenführer Borussia Dortmund empfängt den SV Werder Bremen. In weiteren Duellen zwischen Fußball-Erstligisten stehen sich Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf sowie RB Leipzig und der VfL Wolfsburg gegenüber.

Mehr zum Thema 28.09.18 Verdienter Sieg der Cleverness Dardais Hertha kocht den FC Bayern ab

Die Auslosung nahm der Blindenfußballer Serdal Celebi am Sonntag während der ARD-Sportschau im Fußballmuseum in Dortmund vor. Der Spieler vom FC St. Pauli hatte bei der Wahl zum Tor des Monats August gewonnen. Das Achtelfinale findet am 5. und 6. Februar statt. Das Finale steigt am 25. Mai 2019 im Berliner Olympiastadion.

Das Achtelfinale im Überblick: Hamburger SV - 1. FC Nürnberg, 1. FC Heidenheim - Bayer 04 Leverkusen, Schalke 04 - Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel - FC Augsburg, Hertha BSC - FC Bayern München, MSV Duisburg - SC Paderborn, Borussia Dortmund - Werder Bremen, RB Leipzig - VfL Wolfsburg

Quelle: n-tv.de