Mit dem Sieg gegen Sheffield United vollendet der FC Liverpool eine herausragende Serie: Seit einem Jahr hat das Fußball-Team von Jürgen Klopp in der Liga nicht mehr verloren. Und so urteilt sogar der Teammanager: "Die Leistung war nahe an der Perfektion."

2:0 siegte der FC Liverpool am Donnerstagabend gegen Sheffield United. Als souveräner Fußball-Tabellenführer der englischen Premier League war es ein erwartbarer Heimsieg des Teams von Jürgen Klopp. Doch gleichzeitig ist das Ergebnis ein bemerkenswertes: Seit einem Jahr haben Klopp und seine Männer kein Spiel in der Liga mehr verloren.

Die letzte Niederlage datiert vom 3. Januar 2019 - die Reds kassierten sie ausgerechnet bei Manchester City. Es war die eine entscheidende Pleite im Kampf um die Meisterschaft. Das Team von Josep Guardiola lag nach 38 Spieltagen letztlich einen einzigen Punkt vor Liverpool. Und die Reds mussten weiter auf den ersehnten Titelgewinn warten. Die Champions-League-Trophäe konnte längst nicht alle Fans trösten.

In dieser Saison könnte es nun so weit sein. Nach 30 Jahren könnte es den ersten englischen Meistertitel für Liverpool geben. Klopps Mannschaft hat einen Vorsprung von 14 Punkten auf Manchester City - und sogar ein Spiel weniger absolviert. In der Tabelle zwischen den beiden liegt noch Leicester City, der erste Verfolger hat aber auch schon 13 Punkte Rückstand.

"Wir können Dinge besser machen"

Klopp aber will bislang nichts davon wissen, dass sein Team den Pokal schon fast in Händen hält. "Für uns ist es wichtig, dass wir nur auf uns schauen. Wir können Dinge besser machen und müssen das auch", sagte der 52-Jährige nach dem Spiel in Sheffield. Zu sehr hängt er offenbar noch der verpassten Chance aus der Vorsaison nach. Damals hatten seine Liverpooler sieben Punkte Vorsprung auf City - und verspielten diese dann noch.

Ein Fan des Gegners: Sheffield-Trainer Chris Wilder. (Foto: imago images/Sportimage)

Doch der 19. Sieg im 20. Saisonspiel ist eine Marke. Selbst der unerreichbar erscheinende Rekord des FC Arsenal, der in der Saison 2003/04 in allen 38 Spielen ungeschlagen blieb, 26 Siege und zwölf Unentschieden erspielte, ist damit noch zu knacken. Klopp kümmert das nicht. "Es könnte mich nicht weniger interessieren, wie sie damit in den Schlagzeilen umgehen", sagte er.

"Ich liebe alles an ihnen"

Wenn Klopp sein Team schon nicht selbst lobte, kam ein Liebesgeständnis von anderer Stelle. "Sie haben jeden ersten Ball gewonnen, jeden zweiten Ball gewonnen, sind vor- und zurückgerannt", so Chris Wilder, der Sheffield-Trainer. "Sie haben die Bescheidenheit und den unbedingten Willen, das auch als Weltmeister zu tun. Ich liebe alles an ihnen."

In Liverpool ist trotz der warmen Worte keine Feier angesagt. "Ich war vorhin in der Kabine bei der Mannschaft und es war keine Partystimmung", sagte Klopp bei der Pressekonferenz. "Dafür gibt es zwei Gründe. Zum einen befinden wir uns in einer sehr intensiven Zeit. Hier hat keiner mehr Lust, abends auszugehen. Die Jungs sind froh, wenn sie im Bett liegen. Ich übrigens auch." Die zusätzliche Belastung der Champions League und die Reise nach Katar zur Klub-Weltmeisterschaft war kräftezehrend, auch wenn der 1:0-Erfolg über Flamengo Rio de Janeiro nach dem europäischen Supercup (5:4 nach Elfmeterschießen gegen den FC Chelsea) den zweiten Titel der Saison brachte.

Und dann merkte Klopp doch noch an: "Im Spiel gegen Sheffield habe ich auch einige Dinge gesehen, die wir besser als in den vergangenen Spielen gemacht haben. Die Leistung war nahe an der Perfektion. Sie war wirklich sehr gut und das macht mich glücklich, um ehrlich zu sein."

Der FC Liverpool spielt in der Premier League am 11. Januar (18.30 im ntv.de-Liveticker) bei Tottenham Hotspur mit Trainer José Mourinho. Am 19. Januar (17.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) ist dann Manchester United zu Gast an der Anfield Road.