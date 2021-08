Jude Bellingham hat alles dafür getan, seine Heldengeschichte im Spiel zu schreiben. Aber im deutschen Supercup kann das Top-Talent von Borussia Dortmund die bittere Niederlage gegen den FC Bayern nicht verhindern. Doch der tollste Moment folgt nach Abpfiff.

Der erste Titel der Saison war vergeben. Die Enttäuschung beim BVB groß, die Erleichterung beim FC Bayern gewaltig. Nach einer rumpelnden Vorbereitung, nach einem Remis zum Bundesliga-Start und nervtötenden Diskussionen über ausreichend Qualität und Quantität beruhigte der Titel vorerst mal die Lage. Und erleichterte Julian Nagelsmann, der sowohl seinen ersten Sieg als Coach der Münchner holte und auch seine erste Trophäe im Profibereich.

Nun, ein bisschen anders war die Stimmung beim BVB. Gerne hätten die Schwarzgelben das Duell für sich entschieden. Es wäre ein Zeichen gewesen, dass die Borussen bereit sind, es dem Rekordmeister in dieser Saison richtig schwer zu machen. Tatsächlich gelten die Dortmunder ja (wieder einmal) als starker Herausforderer des FC Bayern. Weil sie ihren hochtalentierten Kader bis auf Jadon Sancho zusammengehalten haben. Weil Erling Haaland, das Sturm-Phänomen bleibt, und sich Spieler wie Jude Bellingham weiterentwickelt haben. Dem jungen Engländer wird durchaus zugetraut, in dieser Saison eine tragende Rolle im zentralen Mittelfeld zu übernehmen.

Marco Rose, der neue Trainer des BVB, schwärmt von seinem Youngster: "Er hat eine exzellente Einstellung zu seinem Beruf, er ist sehr ehrgeizig und dann hat er eben eine enorme Qualität, gegen und mit dem Ball, das macht ihn interessant." Lediglich in den Bereichen Physis und Abgezocktheit sieht der Coach noch ungenutzte Potenziale beim Mittelfeldmann.

Gegen den FC Bayern deutete er immer wieder an, was für unglaubliche Anlagen mitbringt. Nicht nur als Mann im Pressing und der Balleroberung, sondern auch als cleverer Verteiler aus der Tiefe. Die Monsterchance von Marco Reus bereitete er fantastisch vor, auch Haaland wurde ihm mehrfach stark angespielt. Der 18-Jährige wäre einer der großen Helden geworden, wäre seine Vorderleute effizienter im Abschluss gewesen. Bloß ein Treffer gelang dem BVB, durch Reus. Auf Zuspiel von Bellingham.

Seinen stärksten, weil emotionalsten Moment hatte der Engländer aber nach dem Abpfiff. Er machte einem Fan mit Behinderung eine riesige Freude, als er ihm sein Trikot schenkte. Bellingham trat an seinen Rollstuhl und übergab das Leibchen dem Begleiter des Fans. Die Reaktion des Fans, einmalig emotional. Die schönste Szene des Abends. Selbst der Spieler war so ergriffen, dass er den gefilmten Moment in seiner Story bei Instagram postete. Dort bedankte er sich auch für die sensationelle Unterstützung durch die Fans. Tatsächlich fühlt es sich ja auch für die Fußballer immer noch unwirklich an, wieder vor Publikum spielen zu dürfen. Selbst, wenn die Zahlen immer noch eher gering sind.