Es knirscht gewaltig. Nach dem verpatzten Neustart stehen die kriselnden DFB-Frauen unter Druck, die MVT-Frage belastet den Kampf um Olympia. Vor dem Spiel gegen Island in Bochum gibt es plötzlich sogar vereinzelte Rufe nach der Ex-Bundestrainerin Silvia Neid.

Der Druck hoch, Olympia gefährdet, die MVT-Frage offen - wie sollen die deutschen Fußballerinnen so aus der Krise finden? "Ich glaube, Silvia Neid ist verfügbar", empfahl Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer via Instagram die langjährige Bundestrainerin als Retterin in der Not. Die Hilferufe für die verunsicherten Vize-Europameisterinnen werden lauter.

"Ich würde mir eine Klarheit für alle wünschen", sagte Interimstrainerin Britta Carlson nach dem 0:2 (0:1)-Trauerspiel in Dänemark angesichts der Ungewissheit um ihre abwesende Chefin Martina Voss-Tecklenburg: "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass es kein Thema in der Mannschaft ist."

Ex-Bundestrainerin Silvia Neid. (Foto: picture alliance / foto2press)

Schließlich ist keine zwei Monate nach dem WM-Debakel in Australien gleich das nächste Turnier in Gefahr. "Wir müssen uns jetzt alle am Riemen reißen", forderte Verteidigerin Kathrin Hendrich nach dem verpatzten Neustart in der Nations League. Am besten direkt im Duell mit Island am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF und im Liveticker bei ntv.de).

Schlusslicht in der Nations League

Das Heimspiel vor über 14.000 Fans in Bochum müssen Alexandra Popp und Co. mit aller Macht auf ihre Seite reißen, um aus dem Negativstrudel herauszukommen - und den Traum von Paris nicht zu verspielen. Im neuen Wettbewerb geht es um die zwei europäischen Tickets für Olympia 2024, der Gruppensieg ist Pflicht. Da aber Island zum Auftakt Wales 1:0 bezwang, ist Deutschland in der Staffel A3 derzeit Schlusslicht.

"Klar ist, dass wir das Spiel definitiv gewinnen müssen", sagte die frustrierte Kapitänin Popp. Ebenso klar ist mit Blick auf die Nebengeräusche: "Die Situation lässt uns nicht unberührt, wir machen uns intern auch Gedanken", meinte Nationaltorhüterin Merle Frohms und äußerte vielsagend "Vertrauen in die Verantwortlichen, schnellstmöglich eine zufriedenstellende Lösung für alle zu finden".

Nach der anstehenden Partie dürfte es also für die Verbandsspitze schleunigst darum gehen, die Zukunft der Bundestrainerin zu klären. Die in die Kritik geratene Voss-Tecklenburg ist krankgeschrieben, ihre Aufarbeitung der verpatzten WM weiter nicht abgeschlossen, die Konsequenzen offen. Der DFB hofft auf ein Zeichen Voss-Tecklenburgs, damit er handeln kann. Theoretisch könnte die Trainerin am 27. Oktober in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober in Island auf die Bank zurückkehren - das gilt aber als unwahrscheinlich.

Comeback der Welttrainerin ist unwahrscheinlich

Auf dem Platz spiegelt sich der gefährliche Schwebezustand in massiven Problemen wider. Offensiv mangelte es dem Team gegen entschlossene Däninnen lange an Esprit - und die schon länger marode Defensive wackelte auch ob individueller Aussetzer weiter. "Man hat den Rucksack gespürt", meinte Carlson. Wie schon bei der WM fehlt es an Ideen im vorderen Drittel, das deutsche Team spielte nur wenige Chancen heraus.

So hatten die DFB-Frauen bei der Heimreise von Viborg über Düsseldorf nach Essen eigentlich nur eine positive Nachricht im Gepäck: Giulia Gwinn ist zurück. Rund ein Jahr nach ihrem zweiten Kreuzbandriss feierte die "sehr stolze" Außenverteidigerin von Bayern München ihr Comeback im Deutschland-Trikot.

Aber dass nun tatsächlich Silvia Neid zum Nationalteam zurückkehren könnte, dürfte ein frommer Wunsch ihrer einstigen Kapitänin Angerer bleiben. Die dreimalige Welttrainerin, die sich nach Olympiagold 2016 in Rio de Janeiro aus dem Rampenlicht verabschiedet hatte, ist beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) mittlerweile hinter den Kulissen für das Trendscouting verantwortlich.