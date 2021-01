Dominik Szoboszlai möchte nur Dominik Szoboszlai sein. Und niemand anderes. Schon gar nicht Ferenc Puskas, die größte Legende des ungarischen Fußballs. Und dennoch wandelt der junge Mittelfeldspieler nun auf den Spuren seines Vorbilds. Und verschafft RB Leipzig noch mehr Qualität.

Dem anerkennenden Vergleich mit Ungarns Größtem begegnete Dominik Szoboszlai mit Gelassenheit und Selbstvertrauen. Der nächste Ferenc Puskas reife da in dem jungen Offensivspieler heran, heißt es nicht zuletzt in seiner Heimat. Trickreich ist er, athletisch und torgefährlich. Nur ein neuer Ferenc Puskas, der will er nicht sein.

"Ich will Dominik Szoboszlai sein", sagt der Neuzugang von Bundesligist RB Leipzig. Puskas, der Ungarn 1954 beim Wunder von Bern als Kapitän anführte, "war auch für mich als Kind ein Vorbild. Ich will für jetzige Kinder in Ungarn ein Vorbild sein". Szoboszlai - ausgesprochen mit zwei scharfen "S"-Lauten - geht seinen Weg bei RB Leipzig weiter.

Der 20-Jährige ist der erste Winter-Neuzugang und mindestens genauso ambitioniert wie sein neuer Arbeitgeber. Bis 2025 unterschrieb er bei RB - trotz großer Konkurrenz auf seiner Position und anderer namhafter Interessenten. Prestigereiche Klubs wie Real Madrid, der FC Arsenal oder Bayern München sollen an Szoboszlai interessiert gewesen sein. Anders als beim Wettbieten um Torjäger Erling Haaland (Borussia Dortmund) im Vorjahr hatte Leipzig dieses Mal nicht das Nachsehen.

Teuerster Fußballer seines Landes

Für rund 20 Millionen Euro erhielten die Bullen den Zuschlag. Das macht Szoboszlai, nach Torhüter Peter Gulacsi und Willi Orban der dritte ungarische Nationalspieler in Leipzig, zum teuersten Fußballer seines Landes. Mehr als seine Landsleute war aber die Nähe zum Schwesterklub Red Bull Salzburg bei seiner Entscheidungsfindung ausschlaggebend. Der Wechsel zum Team von Trainer Julian Nagelsmann sei die "beste Entscheidung für meine Zukunft. Salzburg und Leipzig spielen einen vergleichbaren Fußball", sagte er: "Da brauche ich nicht lange, um in den Leipziger Spielstil reinzukommen."

Und doch wird die Anpassung Zeit brauchen, denn spielen kann Szoboszlai momentan nicht. Der hoch veranlagte Offensivspieler laboriert an Adduktorenproblemen und kann erst im Februar ins Training mit der Mannschaft einsteigen. Nicht nur der Einsatz im Top-Spiel der Bundesliga gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei ntv.de) ist damit ausgeschlossen. "Ich will so schnell wie möglich gesund werden und dann im Training 110 Prozent geben", sagte er.

Ob Szoboszlai Ungarns Fußball prägen wird wie einst Puskas, bleibt abzuwarten. An seinen Qualitäten hat man in Leipzig aber keine Zweifel. Szoboszlai habe ein "außergewöhnliches Potenzial" und könne "im Mittelfeld jede Position spielen", sagte Sportdirektor Markus Krösche. Diese Qualitäten schätzt auch Nagelsmann. Zwar ist RB im offensiven Mittelfeld mit Spielern wie Marcel Sabitzer oder Emil Forsberg glänzend besetzt, die Dreifachbelastung aus Liga, DFB-Pokal und Champions League erhöht jedoch das Ausfallrisiko und wirkt sich negativ auf die Regeneration aus.

Mit einem fitten Szoboszlai kann Nagelsmann noch stärker und ohne Qualitätseinbußen rotieren. Szoboszlai spiele auf einer Position, die "Verschleiß mit sich bringt", so der RB-Coach: "Du musst fast immer Pressingmomente auslösen und bei eigenem Ballbesitz viel unterwegs sein, um die Tiefe anzusprinten." Noch muss sich Szoboszlai in Geduld üben. In ein paar Wochen will er die Liga aufmischen - und bei der EM-Endrunde auch die deutsche Nationalmannschaft beim Vorrundenspiel in München vor Probleme stellen.