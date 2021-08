Ronald Rauhe, der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner im Kanu, beweist bei der DFB-Pokal-Auslosung ein glückliches Händchen. Bayern München schickt er zum Kracher nach Mönchengladbach, Titelverteidiger Dortmund empfängt Ingolstadt. Leipzig muss nach Babelsberg.

Der Bundesliga-Klassiker Borussia Mönchengladbach gegen Bayern München ist das Top-Spiel in der zweiten Runde des DFB-Pokals. Die Teams trafen bereits zum Auftakt der Bundesliga aufeinander. Die Partie Mitte August endete damals 1:1. Titelverteidiger Borussia Dortmund erwischte mit dem Heimspiel gegen den Zweitligisten FC Ingolstadt ein Glückslos. Dies ergab die Auslosung in der ARD-Sportschau. Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe bescherte zudem Vizemeister und Pokalfinalist RB Leipzig ein Ostduell beim Regionalligisten SV Babelsberg 03, bei denen der ehemalige Leipziger Kapitän Daniel Frahn seit geraumer Zeit unter Vertrag steht. Die Partien der zweiten Runde finden am 26. und 27. Oktober statt.

Viertligist SC Preußen Münster empfängt Hertha BSC. Münster kam trotz der 1:3-Erstrundenniederlage gegen den VfL Wolfsburg weiter. Das Spiel wurde nachträglich für den Regionalligisten gewertet, weil VfL-Cheftrainer Mark van Bommel in der Partie am 8. August sechs statt der erlaubten fünf Spieler eingewechselt hatte. Der Einspruch des Champions-League-Starters beim DFB-Bundesgericht blieb erfolglos.

Von 18 Bundesligisten waren 15 in die zweite Runde eingezogen - nur der VfL Wolfsburg, Aufsteiger Greuther Fürth (beim Viertligisten Babelsberg) und Eintracht Frankfurt (beim Drittligaclub SV Waldhof Mannheim) schieden aus.

Alle Spiele der zweiten Runde:

Preußen Münster - Hertha BSC

Waldhof Mannheim - Union Berlin

VfL Osnabrück - SC Freiburg

SV Babelsberg - RB Leipzig

1860 München - Schalke 04

Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf

VfL Bochum - FC Augsburg

Borussia Mönchengladbach - Bayern München

Dynamo Dresden - FC St. Pauli

TSG Hoffenheim - Holstein Kiel

Jahn Regensburg - Hansa Rostock

1. FC Nürnberg - Hamburger SV

FSV Mainz 05 - Arminia Bielefeld

VfB Stuttgart - 1. FC Köln

Borussia Dortmund - FC Ingolstadt

Bayer Leverkusen - Karlsruher SC