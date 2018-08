Sport

Vegan und klimaneutral: Die Green Rovers revolutionieren den Fußball

Die Forest Green Rovers aus der vierten englischen Liga sind nicht nur der einzig vegane Fußballklub der Welt - sie sind zudem der erste klimaneutral Profiverein. Und ihr Ziel ist so ambitioniert wie unmissverständlich: "Wir wollen die Welt retten".

Wetterextreme, ansteigender Meeresspiegel und beschädigte Ökosysteme: In Zeiten des Klimawandels setzt der englische Fußball-Viertligist Forest Green Rovers auf Klimaneutralität und will ein Vorbild für alle sein. "Fußballklubs können die Gesellschaft anregen, sich zu verändern", sagt der Vorsitzende Dale Vince. Die Vereinten Nationen UN ernannten den Verein aus dem Südwesten Englands kürzlich zum ersten klimaneutralen Profiklub. Schließlich leistet der Verein seinen Beitrag für einen UN-Fonds zur Förderung erneuerbarer Energien, um den verbleibenden CO2-Ausstoß in Höhe von jährlich 200 Tonnen zu kompensieren, der zum Beispiel durch Fanreisen zu Auswärtsspielen entsteht.

"Wir werden zu 100 Prozent von erneuerbaren Energien versorgt, allein 20 Prozent werden von uns selbst produziert", sagte der 56-jährige Vince, der selbst eine Firma für erneuerbare Energien besitzt. Neben Solaranlagen, die den Strom erzeugen, gibt es Elektro-Fahrzeuge inklusive Ladestationen auf den Parkplätzen und Wassertanks, die Regenwasser auffangen, um den Trinkwasserverbrauch zu reduzieren. Der Rasen wird ohne Pestizide gedüngt und von GPS-gesteuerten Mäh-Robotern, die mit Solarstrom gespeist werden, geschnitten.

Zusätzlich hat der Verein die Spieler und Zuschauer auf ihrem Vereinsgelände komplett auf vegane Ernährung umgestellt. Vince ist selbst Veganer und verbannte bereits vor sieben Jahren rotes Fleisch von der Speisekarte. Er begründete die Entscheidung den Spielern gegenüber damit, dass das Verzehren von Fleisch zu Leistungsproblemen führe: "Wir werden oft als der weltweit erste vegane Fußballklub bezeichnet. Wir haben es primär aufgrund des Umweltschutzes getan, aber auch aus gesundheitlichen Gründen und um die Tiere zu schützen."

"Wir versuchen die Welt zu retten"

Obwohl die Spieler außerhalb der Trainingszeiten nicht dazu verpflichtet sind, halten sich einige Spieler nach eigenen Angaben auch privat daran. "Hier ist es komplett anders als bei anderen Vereinen. Wenn du hier anfängst, begreifst du, was wir versuchen zu machen. Am Ende des Tages versuchen wir die Welt zu retten", sagte Angreifer Christian Doige. Profisportler wie Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton, Wimbledon-Sieger Novak Djokovic oder Fußball-Superstar Lionel Messi ernähren sich vegan. Auch die Zuschauer müssen in der "Devil's Kitchen", der Küche des Vereins, auf ihre Stadionwurst verzichten - stattdessen werden Veggie-Burger, eingelegter Ingwer oder vegane mexikanische Fajitas serviert.

"Es ist kein typisches Fußballessen und manche haben sich dagegen gewehrt, aber unsere Verkaufszahlen steigen", sagte Vereinsköchin Em Franklin: "Die Leute haben verstanden, dass sie dadurch nicht bestraft werden." Als nächstes planen die Rovers, das umweltfreundlichste Stadion der Welt zu bauen. Der "Eco Park" soll - ausschließlich aus Holz gefertigt - in einer Parklandschaft umgeben von 500 Bäumen und 1,8 km neuen Hecken entstehen. "Fußball gibt uns eine riesige Plattform. Wir haben Fanklubs auf der ganzen Welt, das ist unglaublich. All diese Menschen lieben Fußball, aber sie sorgen sich zusätzlich um die Umwelt und mögen uns für das wofür wir außerhalb des Platzes stehen."

Quelle: n-tv.de