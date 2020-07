Doppel-Drama um Auf- und Abstieg in 3. Liga

Michael Schiele durfte am Ende doch jubeln: Würzburg steigt in die 2. Fußball-Bundesliga auf.

Die 3. Liga hat eine komplizierte Saison zu Ende gebracht - mit Millimeter-Entscheidungen um Auf- und Abstieg. Würzburg schießt sich per Elfmeter in der Nachspielzeit in die 2. Fußball-Bundesliga, Chemnitz verpasst den Klassenerhalt denkbar knapp. FC Bayern II wird Meister, darf aber nicht aufsteigen.

Die Würzburger Kickers kehren nach drei Jahren in die 2. Fußball-Bundesliga zurück. Die Mannschaft von Trainer Michael Schiele machte den Aufstieg durch das 2:2 (1:1) gegen den Halleschen FC in einem packenden Saisonfinale der 3. Liga perfekt und folgt Eintracht Braunschweig. Der FC Ingolstadt sicherte den Relegationsplatz und trifft im Hinspiel am Dienstag (18.15 Uhr/ZDF, DAZN und Amazon Prime) auf den 1. FC Nürnberg.

Ingolstadt gewann zwar 2:0 (0:0) im Derby bei 1860 München, den Aufstiegsplatz eroberte aber Würzburg dank eines späten Treffers von Sebastian Schuppan per Handelfmeter (90.+3). Die Mannschaft von Trainer Tomas Oral hat aber dennoch weiter die Chance auf die Rückkehr nach einem Jahr in Liga zwei.

Die Meisterschaft sicherten sich die Top-Talente von Bayern München II, die allerdings nicht aufstiegsberechtigt sind. Die Reserve des Rekordmeisters bliebt trotz des 0:1 (0:0) beim 1. FC Kaiserslautern auf Rang eins.

Herzschlagfinale im Abstiegskampf

Als vierter und letzter Absteiger muss der Chemnitzer FC den Weg in die Regionalliga antreten. Die Sachsen verpassten trotz des 4:2 (0:0) gegen Hansa Rostock hauchdünn den Sprung ans rettende Ufer. Im Fernduell um den Klassenerhalt genügte dem FSV Zwickau dank der um einen Treffer besseren Tordifferenz ein 0:0 bei Waldhof Mannheim. Die Verfolger im Aufstiegsrennen gingen im engen Saisonfinale leer aus.

Herbstmeister MSV Duisburg gewann zwar mit 4:0 (1:0) gegen die SpVgg Unterhaching, bleibt allerdings wie Rostock und die Münchener Löwen ein weiteres Jahr drittklassig. Die mit der besten Ausgangslage in den Spieltag gestarteten Würzburger kamen durch Luca Pfeiffer (42.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Pascal Sohm (37.) und Julian Guttau (54.) trafen für Halle, ehe Schuppan für den späten Jubel sorgte. Der frühere Bundesliga-Profi Maximilian Beister (49.) und Eckert Ayensa (82.) sicherten Ingolstadt mit ihren Toren im Derby bei den Sechzigern die Relegation.

Die Braunschweiger, die den Aufstieg bereits am vergangenen Mittwoch eingetütet hatten, verloren 3:4 (1:3) beim SV Meppen und beendeten die Saison auf dem dritten Tabellenplatz.