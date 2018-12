Action Images via Reuters

Herzschlagfinale in der Europa League: In der Gruppe J rettet sich der FC Sevilla in die nächste Runde. Deutlich souveräner erreicht der FC Chelsea die K.-o.-Runde, verpasst aber eine perfekte Serie. Währenddessen kassiert Besiktas Istanbul eine Pleite.

Der türkische Fußball-Erstligist Besiktas Istanbul mit Torhüter Loris Karius hat in der Europa League das Weiterkommen verspielt. Besiktas schied nach der 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den schwedischen Rekordmeister Malmö FF aus. Marcus Antonsson (51.) schoss Malmö auf Vorlage des ehemaligen Bremers Markus Rosenberg (36) als Zweiter der Gruppe I hinter dem KRC Genk in die Zwischenrunde. Ricardo Quaresma (65.) sah bei den Gastgebern wegen groben Foulspiels die Rote Karte.

Der englische Topklub FC Chelsea verpasste im Gegensatz zu Eintracht Frankfurt den sechsten Sieg im sechsten Gruppenspiel. Ohne den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger kamen die Blues beim FC Vidi in Ungarn nur zu einem 2:2 (1:1). Der brasilianische Nationalspieler Willian (30.) per Freistoß und der französische Weltmeister Oliver Giroud (75.) trafen für den Favoriten. Ein Eigentor von Chelseas Ethan Ampadu (32.) und ein Treffer von Loic Nego (56.) verhinderten den Erfolg der Londoner.

Der FC Sevilla fing mit dem 3:0 (2:0) gegen FK Krasnodar die Russen noch von der Spitze der Gruppe J ab. Wissam Ben Yedder (5./10.) brachte den Rekordsieger des zweitwichtigsten Europapokal-Wettbewerbs früh auf die Siegerstraße. Ever Banega (49.) traf per Handelfmeter. Der FC Villareal machte mit dem 2:0 (1:0)-Erfolg gegen Spartak Moskau den Gruppensieg perfekt. Der schottische Rekordmeister Glasgow Rangers mit Teammanager Steven Gerrard schied nach dem 0:1 (0:0) bei Rapid Wien aus. Der österreischiche Rekordmeister ist dagegen nach dem Treffer von Dejan Ljubicic (84.) als Zweiter hinter Villareal weiter.