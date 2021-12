Barcelona-Verteidiger Clément Lenglet legt nach dem 0:3 der Spanier in München seinen Arm um Robert Lewandowski. Und zieht damit den Ärger über das Aus in der Champions League auf sich. "Das Bild der Schande", titeln die Medien in Spanien.

Im Fußball gibt es gute Verlierer, die die richtigen Dinge tun und es gibt gute Verlierer, die etwas machen, was niemand sehen will. Verlierer, die die Ehre ihres Vereins mit den Füßen treten, die im falschen Moment lachen und die danach mächtig Ärger bekommen. Der 26-jährige Franzose Clément Lenglet vom spanischen Giganten FC Barcelona ist so einer. Er wollte vielleicht die richtigen Dinge tun, aber es gelang ihm nicht. Ein einfaches Lachen, eine freundliche Geste erschüttert den so stolzen FC Barcelona. Lässt die Fans des Vereins zürnen, die Medien eskalieren.

Was war passiert? Nach der 0:3-Pleite beim FC Bayern München legte der Verteidiger seinen Arm um Robert Lewandowski. Sie tauschten sich aus, wie man das so tut, und sie lachten, wie man eben lacht. Zu viel Freude nach zu viel Ärger. "Ich möchte ihn nie wieder im Barca-Trikot sehen", schimpfte der ebenso legendäre wie fragwürdige TV-Mann Josep Pedreol in der Show "El Chiringuito TV". Er griff damit die Stimmung vieler Barcelona-Fans auf. Zu schmerzhaft erschien ihnen die Niederlage und das damit verbundenen Vorrunden-Aus in der Champions League. Wie es eben so ist in der Zeit, in der die sozialen Medien als Verstärker den Unmut der Fans in die Welt hinaustransportieren und immer weiter aufblähen. "Ein Bild der Scham", titelte okdiario.com, eine Online-Publikation, die immer wieder mit wilden Übertreibungen und heftigen persönlichen Attacken auffällt.

Dabei traf Lenglet in der Allianz Arena nicht einmal die Hauptschuld an der Niederlage. Zwar konnte er Thomas Müllers Kopfballtreffer nicht verhindern, ansonsten war der Franzose jedoch noch einer der besseren Spieler in einer wieder einmal enttäuschenden Mannschaft. Lenglet, der seit 2018 bei Barcelona unter Vertrag steht, ist jedoch seit langer Zeit in der Kritik. Nach einer schwachen Vorsaison geriet ihm auch die Europameisterschaft im vergangenen Sommer zu einem Debakel. Bei seinem einzigen Auftritt, der Achtelfinal-Pleite gegen die Schweiz, wurde er bereits zur Halbzeit ausgewechselt. Und auch in dieser Saison pendelt er zwischen Ersatzbank und Startelf.

Der lange Weg hinab

"Nach dem 0:3, das Barcelona im kommenden Jahr in die Europa League degradiert, scherzte und lachte der Verteidiger mit Lewandowski", schrieb "Sport" und merkte an, dass Lenglets Bilanz in den vergangenen 18 Monaten eine des Grauens sei. "Die Szenen werden für Wirbel sorgen", kommentierte "Marca" und stellte direkt dahinter Zitate des wütenden Trainers Xavi Hernandez, der sich kaum mehr beruhigen wollte, seinem Team mangelhafte Einstellung vorwarf. "Eins ist klar", führte das Blatt aus: "Xavi erwartet von seinen Spielern eine andere Einstellung und Lenglets Verhalten nach dem Spiel entsprach sicher nicht der Laune seines Trainers nach dem Abpfiff."

Für das von einer sportlichen Krise gebeutelte und von einer massiven finanziellen Krise geplagte Barcelona geht es jetzt in der Europa League weiter. Ein tiefer Fall für den Klub, der den europäischen Fußball im letzten Jahrzehnt so sehr prägte. Ein tiefer Fall für den Klub, der mit Pep Guardiola einen der einflussreichsten Trainer der letzten Dekaden hervorbrachte. Ein tiefer Fall für den Klub, der mit Lionel Messi bis zum vergangenen Sommer den wahrscheinlich besten Spieler aller Zeiten unter Vertrag hatte. Ein tiefer Fall für den Klub, der sich seit seinem letzten Sieg 2015 in einer sich erst langsam, dann immer schneller drehenden Abwärtsspirale befindet und womöglich immer noch nicht am Ende angekommen ist.

"Barca kehrt zu den düsteren Zeiten zurück, die mehr als zwei Dekaden zurückliegen", schrieb "AS" und "El Pais" resignierte: "Dieses Barça ist der Champions League nicht würdig." Lenglets Lachen mit Lewandowski ist da nicht mehr als ein Symbol für den monumentalen Absturz der Giganten.