Das ist ein Rückschlag für Jürgen Klopp im Titelrennen: Der FC Liverpool patzt bei Leicester City, für die ein Ex-Leipziger entscheidend trifft. Stürmerstar Mohamed Salah dagegen scheitert gleich doppelt bei einem Elfmeter. Tottenham bleibt mit Trainer Conte derweil ungeschlagen.

Der FC Liverpool hat im Titelrennen der Premier League einen heftigen Rückschlag kassiert. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp unterlag trotz bester Chancen mit 0:1 (0:0) bei Leicester City und bleibt sechs Zähler hinter Tabellenführer Manchester City. Der Ex-Leipziger Ademola Lookman (56.) traf zum Sieg für die Gastgeber.

Die Reds, die zuvor zehn Pflichtspiele in Folge nicht verloren hatten, vergaben mehrere gute Möglichkeiten. Stürmerstar Mohamed Salah scheiterte nach einer Viertelstunde erst mit einem Foulelfmeter am überragenden Leicster-Keeper Kasper Schmeichel und sorgte dann im Nachschuss für Entsetzen: Wenige Meter vor dem Tor stehend köpfte er den Ball statt ins leere Tor nur die Latte, Schmeichel wäre dabei machtlos gewesen. Auch die nächste Chance des Ägypters vereitelte Schmeichel glänzend (33. Minute). Sadio Mane (56.) setzte einen Abschluss freistehend über das Tor.

Umso überraschender kam die Führung der Gastgeber: Drei Minuten nach seiner Einwechslung traf der frühere Leipziger Ademola Lookman mit einem Schuss ins kurze Eck zum 1:0 (59. Minute). Die Klopp-Elf schaffte es danach nicht mehr, Druck aufzubauen und bleib zum Jahresabschluss erstmals in dieser Spielzeit ohne Treffer.

Klopp war nach dem Spiel äußerst unzufrieden: "Wir haben ein wirklich schlechtes Spiel gespielt", sagte er bei Amazon Prime. Bei der BBC ergänzte er: "So oft haben mir diese Jungs die Gelegenheit gegeben zu sagen: 'Wow, was für ein Spiel!' - Heute Nacht heißt es 'Wow!', aber ganz anders. Es sah nicht gut aus. Es sah nicht nach uns aus, und das ist natürlich das Einzige, worüber wir nachdenken und sofort ändern müssen."

Conte bleibt ungeschlagen

Tottenham Hotspur bleibt unter Trainer Antonio Conte auch im siebten Liga-Match ungeschlagen, kam beim FC Southampton allerdings trotz Überzahl in der kompletten zweiten Hälfte nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus. Harry Kane traf für den Tabellensechsten per Foulelfmeter zum Ausgleich (41.). James Ward-Prowse brachte die Gastgeber in Führung (25.). Southamptons Mohammed Salisu sah in der 39. Minute die Gelb-Rote Karte.

Stadtrivale West Ham United zog in der Tabelle durch ein 4:1 (2:1) beim FC Watford an den Spurs vorbei. Dabei hält die Corona-Pandemie die Premier League weiter fest im Griff. Am Dienstag fielen bereits die Partien zwischen dem FC Arsenal und den Wolverhampton Wanderers sowie zwischen Leeds United und Aston Villa aus. Am Abend sagte die Liga auch die für Donnerstag geplante Begegnung zwischen dem FC Everton und Newcastle United ab.

Am Montag hatte die Premier League bekannt gegeben, dass im Zeitraum vom 20. bis 26. Dezember 103 Spieler und Offizielle positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Dies ist der höchste Wert an Infektionen innerhalb von sieben Tagen in der englischen Elite-Liga.