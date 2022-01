Im Sommer schreit die Fußball-Welt kollektiv auf, als Christian Eriksen bei der EM auf dem Platz kollabiert. In seinem ersten Interview seit dem Zusammenbruch bedankt sich der dänische Fußball-Nationalspieler für die weltweite Anteilnahme - die er aber auch ein wenig seltsam findet.

Der dänische Fußball-Nationalspieler Christian Eriksen hat sich in seinem ersten Interview nach seinem Zusammenbruch bei der Europameisterschaft im vergangenen Sommer für die weltweite Anteilnahme bedankt. "Es war unglaublich, dass so viele Menschen das Bedürfnis hatten, mir zu schreiben oder Blumen zu schenken. Es hat so viele Leute berührt - und das wollten sie meiner Familie und mir zeigen. Das macht mich glücklich", sagte Eriksen in einem Interview des dänischen TV-Senders DR1.

Der 29 Jahre alte Mittelfeldspieler war am 12. Juni 2021 in Kopenhagen während des EM-Gruppenspiels gegen Finnland auf dem Rasen zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Auch als er im Krankenhaus lag, brachten unzählige Fans tagelang Blumen vorbei. "Es war seltsam, weil ich nicht erwartet habe, dass die Menschen mir Blumen schicken, weil ich für fünf Minuten tot war", sagte Eriksen, dem ein Defibrillator implantiert wurde. Dieser erkennt Herzrhythmusstörungen und löst im Notfall Schocks aus.

"Es war außergewöhnlich"

Dass sich so viele Menschen um ihn und seinen Gesundheitszustand sorgten und das auch nach wie vor tun, berühre ihn sehr. "Es war außergewöhnlich. Für mich war es eine große Unterstützung, all die Anteilnahme zu erhalten. Und die Leute schreiben mir immer noch. Ich habe allen gedankt und möchte allen danken", sagte Eriksen, der seinen Vertrag bei Inter Mailand auflösen musste. In Italien darf kein Sportler mit Defibrillator spielen. Wie es mit seiner Karriere weitergeht, ist offen.

RB Leipzigs Stürmer Yussuf Poulsen hat die Minuten nach dem Zusammenbruch seines dänischen Nationalmannschaftskollegen jüngst in bewegenden Worten geschildert. "Als wir damals so um ihn standen, hatten wir alle die Befürchtung, dass wir ihm vielleicht gerade beim Sterben zuschauen. Ich weiß noch, wie jeder von uns geflüstert oder gedacht hat: Bitte schaffe es!", sagte der 27-Jährige der "Mitteldeutschen Zeitung".