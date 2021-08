Benjamin Mendy muss sich wegen schwerer Vorwürfe vor dem Haftrichter erklären: Der ehemalige französische Fußball-Nationalspieler wird der mehrfachen Vergewaltigung und sexueller Belästigung beschuldigt. Der Fußballprofi wurde von Manchester City vorerst suspendiert.

Der Premier-League-Verein Manchester City hat seinen Verteidiger Benjamin Mendy vorläufig suspendiert. "Manchester City kann bestätigen, dass Benjamin Mendy in Folge der Vorwürfe der Polizei für die Zeit der Ermittlungen suspendiert worden ist", hieß es in einer Mitteilung des englischen Erstligisten. Die Polizei bestätigte, dass gegen den 27-Jährigen ermittelt wird. Er solle am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden, hieß es in einer Mitteilung der Cheshire Police. Dem Fußballprofi wird Vergewaltigung in vier Fällen sowie sexuelle Belästigung in einem Fall vorgeworfen.

"Die Vorwürfe beziehen sich auf drei Klägerinnen über 16 Jahre und sollen zwischen Oktober 2020 und August 2021 stattgefunden haben", schrieb die Polizei von Cheshire in einer Erklärung. City teilte in einer Erklärung mit, dass sie keine weiteren Kommentare abgeben würden, da die Angelegenheit Gegenstand eines Gerichtsverfahrens sei. "Die Polizei von Cheshire und die Staatsanwaltschaft möchten alle daran erinnern, dass das Strafverfahren gegen Mendy noch nicht abgeschlossen ist und dass er ein Recht auf ein faires Verfahren hat", hieß es von der örtlichen Polizei.

Mendy, der zehnmal für Frankreich spielte und 2018 mit der Équipe Tricolore Weltmeister geworden ist, wurde 2017 von City für eine Ablösesumme von 52 Millionen Pfund (71,32 Millionen Dollar) von der AS Monaco verpflichtet. Mendy gewann danach dreimal mit der Mannschaft von Pep Guardiola die Premier League. In der laufenden Saison gehörte er am ersten Spieltag zur Startaufstellung beim amtierenden englischen Meister, am zweiten saß er jedoch nur auf der Bank. In Manchester ist Mendy Mannschaftskollege des deutschen Nationalspielers İlkay Gündoğan. Sein letztes Länderspiel hatte Mendy bereits 2017 vor seinem Wechsel auf die Insel absolviert, bei der WM 2018 in Russland war er nur Ersatzspieler.