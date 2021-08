Greuther Fürth stolpert erst und fällt am Ende: Der Aufsteiger fliegt in Babelsberg aus dem DFB-Pokal.

Die Fußball-Bundesligisten halten sich in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals lange schadlos, doch am Abend scheidet mit Aufsteiger Greuther Fürth doch noch der ersten aus. Die Franken verlieren gegen den Viertligisten Babelsberg im Elfmeterschießen. Nürnberg und St. Pauli vermeiden Überraschungen knapp.

SV Babelsberg - Greuther Fürth 5:4 i.E. (2:2, 1:1)

Elfmeter-Krimi in der Filmstadt: Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth ist nach einem enttäuschenden Auftritt schon in der ersten Runde des DFB-Pokals gescheitert. Beim Regionalligisten SV Babelsberg 03 mussten sich die Franken mit 4:5 (2:2,1:1) im Elfmeterschießen geschlagen geben und kassierten eine Woche vor dem Saisonstart im Fußball-Oberhaus einen empfindlichen Stimmungsdämpfer. David Danko verwandelte den entscheidenden Strafstoß für den mutig spielenden Landespokalsieger Brandenburgs. Zuvor hatte Torwart Marco Flügel gegen Fürths Maximilian Bauer pariert.

Branimir Hrgota hatte Fürth in der 22. Minute per Foulelfmeter in Führung gebracht. Marcel Rausch glich für Babelsberg vor 3030 Zuschauern in der 37. Minute aus. Nach dem Abstauber-Tor von Marcus Hoffmann (70. Minute) sah es schon nach einer Sensation aus. Doch Julian Green (85.) brachte Fürth noch einmal ins Spiel zurück - letztlich vergebens.

Auf den Tag genau vor 22 Jahren hatte Babelsberg mit einem 1:0 gegen die SpVgg Unterhaching schon einmal einen Erstliga-Aufsteiger aus dem Pokal geworfen. Für Fürths Trainer Stefan Leitl konnte dies kein Trost sein. Gegen den VfB Stuttgart muss kommende Woche eine deutliche Leistungssteigerung her, um einen Fehlstart auch in der Bundesliga zu verhindern.

SSV Ulm - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

Der viermalige DFB-Pokalsieger 1. FC Nürnberg hat die erste Hauptrunde mit Mühe überstanden und sich damit auch für eine alte Pokalschmach revanchiert. Das Team von Trainer Robert Klauß gewann mit 1:0 (0:0) beim Regionalligisten SSV Ulm 1846 und meisterte anders als in der Vorsaison die erste Hürde. Das Tor erzielte der erst kurz zuvor eingewechselte Taylan Duman in der 79. Minute. Der Traditionsklub aus Franken hatte zuvor in den ersten beiden Zweitliga-Partien nur remis gespielt und damit den gewünschten Start nach Maß verpasst.

Im Donaustadion von Ulm belohnten sich die Nürnberger in der Schlussphase für einen soliden Auftritt mit einem Chancenplus. Fabian Nürnberger (50.) hätte schon früher für das Führungstor sorgen müssen. In der Schlussphase aber hatten die Gäste Glück, dass Ulm zwei große Chancen nicht zum späten Ausgleich nutzte. Vor 20 Jahren hatte der FCN - damals als Bundesligist - beim Fünftligisten aus Ulm mit 1:2 verloren. Diesmal setzte sich Nürnberg durch, obwohl die beiden Vereine nur noch zwei statt wie 2001 vier Ligen auseinanderliegen. Für Nürnberg geht die Zweitliga-Saison am kommenden Wochenende mit einem Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf weiter.

1. FC Magdeburg - FC St. Pauli 2:3 (1:2)

Drittligist 1. FC Magdeburg hat eine Überraschung gegen den FC St. Pauli verpasst. Trotz eines deutlichen Chancen-Übergewichts unterlag der Außenseiter dem effizienteren Zweitligisten 2:3 (1:2). Vor 14 405 Zuschauern trafen zweimal Guido Burgstaller (3./59.) und Jakov Medic (40.) für die Hamburger, Sirlord Conteh (31./54.) glich jeweils aus.

Magdeburg startete zum dritten Mal mit derselben Elf, beim FC St. Pauli begann Dennis Smarsch im Tor und als zweite Änderung Simon Makeniok im Sturm. Die Gäste begannen druckvoll und führten, ehe sich der FCM gefunden hatte - Burgstaller traf ins kurze Eck. Der FCM hatte nun mehr vom Spiel, weil St. Pauli abwartete, und vergab zu viele Chancen. Zwar gelang Conteh nach einem Konter der verdiente Ausgleich, doch St. Pauli ging nach dem Kopfballtreffer von Medic mit einer Führung in die Pause.

Der FCM setzte auch danach auf schnelle Außenspieler und viel Druck, der Zweitligist machte nur das Nötigste. Der erneute Ausgleich fiel wieder nach einem langen Ball - Conteh umkurvte Smarsch und schob ein. St. Pauli kam sofort zurück, nach einem Freistoß von Leart Paqarada an den Pfosten staubte am Ende Burgstaller ab. Die Gastgeber dominierten die Partie nun zwar nach Belieben, bei allen Abschlüssen war aber stets noch ein Spieler der Gäste im Weg.

Bundesliga-Aufsteiger VfL Bochum musste am Nachmittag beim 2:1 beim Regionalligisten Wuppertaler SV in die Verlängerung. Mühe hatten lange Zeit auch die Augsburger beim 4:2 beim Oberligisten Greifswalder SC und die Bielefelder beim 6:3 bei Regionalligist SpVgg Bayreuth. Aufsteiger Bochum Bundesliga-Absteiger Werder Bremen schied mit 0:2 beim Drittligisten VfL Osnabrück aus.