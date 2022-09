Der FC Liverpool startet in der vergangenen Woche mit einem 0:4 beim SSC Neapel in die neue Saison der Champions League. Nach einem behäbigen Start in der Liga droht nun auch in Europa ein Fehlstart. Im zweiten Spiel gegen Ajax steht es lange 1:1. Dann springt Joel Matip hoch.

Ein Treffer des ehemaligen Schalkers Joel Matip hat den FC Liverpool und Jürgen Klopp in letzter Minute zurück in die Spur gebracht. Das 2:1 (1:1) gegen Ajax Amsterdam in der Champions League eine Woche nach dem 0:4-Albtraum in Neapel sorgte für große Erleichterung bei den Anhängern der Reds. Ein Unentschieden gegen den niederländischen Vertreter hätte nicht nur für weitere Unruhe gesorgt, sondern auch die Aussichten der Elf von Jürgen Klopp in der Königsklasse erheblich getrübt.

"Wenn man Neapel und heute Abend vergleicht, könnte man meinen, es wäre nicht der gleiche Sport gewesen", sagte Jürgen Klopp nach dem Spiel. "Alles war besser. Es war ein erster Schritt, ein sehr wichtiger Schritt." Es war jedoch auch ein Schritt, der Liverpools Probleme nicht verhüllen konnte. In Abwesenheit des noch nach seiner Form suchenden Neuzugangs Darwin Núñez, der erst in der 66. Minute eingewechselt wurde, zeigten sich die Reds deutlich verbessert. Doch vor dem Tor gingen sie verschwenderisch mit ihren Chancen um.

Matip bangt um raren Glücksmoment

Nach der frühen Führung durch Mo Salah in der 17. Minute drohte Liverpool trotz drückender Dominanz ein weiterer Rückschlag in der Champions League. Der Ausgleich durch Mohammed Kudus in der 27. Minute ergaben sich für Liverpool besonders in der Schlussphase des Spiels zahlreiche gute Chancen auf die erneute Führung, doch trotz der am Ende zehn Schüsse aufs Tor und 14 insgesamt bangten die Reds bis zur letzten Minute um die drei Punkte.

Der Ball, der hinter der Linie war. (Foto: IMAGO/Shutterstock)

"Ich hatte bereits vorher ein paar Gelegenheiten. Daher war es sehr schön, doch noch getroffen zu haben", sagte Matip nach seinem ersten Treffer in der Champions League seit dem 11. Dezember 2013. Damals traf er beim 2:0 des FC Schalke 04 gegen Basel. Allerdings war dem gebürtigen Bochumer gar nicht klar, ob der Treffer überhaupt zählen würde. Ajax-Spieler Dušan Tadić hatte den Kopfball des Liverpool-Verteidigers geklärt. Es folgten bange Sekunden für Matip, Liverpool und Trainer Klopp, der an der Seitenlinie überhaupt nicht hinschauen wollte. "Ich war mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob er drin war. Aber als ich den Schiedsrichter sah, kamen die Emotionen hoch", sagte Matip.

Liverpool geht nun mit einem guten Gefühl in die verlängerte Länderspielpause. Nach dem Ausfall der Partie gegen Wolverhampton am vergangenen Wochenende, sind die Reds auch am Sonntag ohne Einsatz in der Premier League. Ihr Spiel bei Chelsea fällt aufgrund des für den 19. Septembers geplanten Staatsbegräbnisses von Queen Elizabeth II. aus. "Jetzt haben wir eine seltsame, ziemlich lange Pause", sagte Klopp, der erst am 1. Oktober beim Spiel gegen Brighton wieder an der Seitenlinie stehen wird.