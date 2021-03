Als Robert Lewandowski im Länderspiel mit schmerzendem Knie ausgewechselt werden muss, sorgt das beim FC Bayern für große Sorgen. Eine schwere Verletzung wird schnell ausgeschlossen, im möglicherweise vorentscheidenden Spiel um die Meisterschaft könnte der Pole nun aber dennoch fehlen.

Weltfußballer Robert Lewandowski muss dem polnischen Fußball-Verband zufolge eine verletzungsbedingte Pause von einigen Tagen einlegen. Ein Einsatz des 32 Jahre alten Nationalstürmers für das Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr im ntv.de-Liveticker) seines FC Bayern München bei RB Leipzig wäre damit sehr fraglich. Lewandowski war am Sonntagabend im WM-Qualifikationsspiel Polens gegen Andorra (3:0) nach gut einer Stunde ausgewechselt worden. Dem Stürmer war im Strafraum ein Gegenspieler aufs Bein gefallen.

Erste Aussagen hatten noch Hoffnungen auf eine schnelle Rückkehr des Starstürmers gemacht: "Er hat ein wenig Schmerzen im Knie verspürt", sagte Polens Nationaltrainer Paulo Sousa nach dem Spiel. "Deshalb haben wir ein wenig Eis draufgepackt. (...) Er muss sich jetzt ausruhen und gut schlafen. Wie gesagt, wir hoffen, es ist nichts Ernstes." Uli Hoeneß, langjähriger Bauherr des großen FC Bayern, sagte als Experte von RTL nach dem ersten Blick auf die Bilder vom schmerzhaften Zweikampf, bei dem ein Gegenspieler unglücklich auf das Bein des Polen gefallen war und Lewandowskis Auswechslung: "Mir ist gerade das Herz stehengeblieben. Hoffen wir mal, dass nicht viel passiert ist."

"Fünf bis zehn Tage" Behandlung

Danach hatte Hoeneß zum Telefon gegriffen, um sich noch während der laufenden Sendung nach dem Zustand des so erfolgreichen Stürmers zu erkundigen. "Die ersten Prognosen sehen nicht so schlimm aus", konnte Hoeneß dann schnell live auf dem Sender verkünden. Untersuchungen haben nun eine Bänderverletzung im rechten Knie ergeben, teilte der polnische Verband mit.

Wie der Verband weiter mitteilte, wird Lewandowski nicht am Mittwoch gegen England auflaufen und stattdessen vorzeitig zum FC Bayern für weitere Behandlungen zurückkehren. Die Heilung bei solchen Verletzungen dauere für gewöhnlich "fünf bis zehn Tage". Für den FC Bayern beginnt nun ein Rennen gegen die Zeit. Vier Tage nach dem Spitzenspiel muss der Rekordmeister dann nämlich auch schon wieder im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen das Starensemble von Paris Saint-Germain ran.

In dieser Saison hatte Lewandowski dem FC Bayern nur einmal gefehlt: Am 6. Spieltag wurde er gegen den 1. FC Köln geschont. Neben den großen Zielen des Klubs - Meisterschaft und Titelverteidigung in der Champions League - steht Lewandowski auch nahe vor einem historischen individuellen Triumph: Mit 35 Treffern ist er nicht mehr weit vom jahrzehntelang als unerreichbar geltenden "Ewigen Rekord" Gerd Müllers entfernt: Der schoss in der Saison 1971/72 sagenhafte 40 Tore. Je nach Heilungsverlauf bleiben Lewandowski für die fehlenden Treffer noch acht Spiele. Oder eben weniger.