Lange erwartet, lange ersehnt, nun bestätigt: Leroy Sané spielt künftig tatsächlich beim FC Bayern. Der deutsche Nationalspieler unterschreibt beim deutschen Fußball-Rekordmeister einen Vertrag bis 2025. Für den Bundesligisten ist der Transfer ein echtes "Schnäppchen".

Der lange ersehnte Wechsel von Fußball-Nationalspieler Leroy Sané von Manchester City zum FC Bayern München ist nach fast einjähriger Hängepartie perfekt. Der deutsche Rekordmeister bestätigte den Millionen-Deal, der eigentlich schon für den vergangenen Sommer geplant gewesen war.

Der 24-Jährige, der am Mittwochabend in München zum obligatorischen Medizincheck gelandet war, erhält bei den Bayern einen Fünfjahresvertrag bis 2025. Die Ablösesumme soll 49 Millionen Euro plus elf Millionen Boni betragen. Damit ist der Deal für den FC Bayern deutlich günstiger als er noch im vergangenen Jahr gewesen wäre. Damals war über eine Ablöse von 100 Millionen Euro oder mehr spekuliert worden, nach seinem Kreuzbandriss kam der Wechsel aber nicht zustande. Die kürzere Restlaufzeit des Vertrages von Sané bei Manchester City bis 2021 und die Corona-Krise ließen die Summe sinken. Angeblich 20 Millionen Euro brutto wird der Offensivspieler künftig verdienen.

"Wir sind glücklich, dass wir Leroy Sané beim FC Bayern willkommen heißen können. Er ist ein hervorragender Spieler, der seine Qualitäten in den vergangenen Jahren nachhaltig unter Beweis gestellt hat, insbesondere in der Nationalmannschaft", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. "Der FC Bayern ist ein sehr großer Verein und hat große Ziele - und diese Ziele passen auch zu mir. Ich freue mich auf die neue Herausforderung und kann es kaum erwarten, mit der Mannschaft zu trainieren", ergänzte Sané.

"Ein Unterschiedsspieler"

"Leroy ist ein Unterschiedsspieler und wird unsere Mannschaft mit seiner Qualität verstärken. Mit Serge Gnabry, Kingsley Coman und Leroy sind wir jetzt auf den für unser Spiel wichtigen Außenbahnpositionen auf höchstem Niveau flexibel besetzt", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Ein Jahr nach dem emotionalen Bayern-Ende von Franck Ribéry und Arjen Robben ist der Serienmeister nun auf dem Flügel bestens aufgestellt. Mit Sané, Gnabry und Coman haben die Münchner ein Top-Trio. Möglicherweise wird Ivan Perisic nach dem Leihgeschäft mit Inter Mailand noch länger verpflichtet.

"Wir haben eine junge entwicklungsfähige Mannschaft. Ich kann mir gut vorstellen, wenn alles optimal läuft, beginnt gerade eine neue Ära Bayern München", hatte der ehemalige Präsident Uli Hoeneß bereits kürzlich frohlockt. Dem pflichtete Vorstand Oliver Kahn bei: "Unser Ziel ist es, eine Achse auf dem Platz zu haben vom Torwart bis in die Offensive, Leroy ist ein wichtiger Baustein dafür. Mit seiner Verpflichtung haben wir einen weiteren großen Schritt gemacht, auch weiterhin in Europa ganz vorne mitzuspielen."

Sané, der 2016 für 50 Millionen Euro von Schalke 04 nach Manchester gewechselt war, ist bei den Bayern der dritte Zugang nach Torwart Alexander Nübel (FC Schalke 04) und Abwehrjuwel Tanguy Kouassi (Paris St. Germain/beide ablösefrei). Damit muss aber nicht Schluss sein. "Die Transferperiode geht bis zum 5. Oktober, wir werden immer die Augen offen halten", sagte Salihamidzic.